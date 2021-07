Pilotní mozek Skyborgu se proletěl na dalším dronu. Prokázal, že stejně jako člověk může ovládat různé letouny

Je to sotva pár týdnů, co americké letectvo poslalo do vzduchu vyvíjený pilotní mozek Autonomy Core System (ACS), který by měl v budoucnu řídit levný autonomní bojový dron Skyborg. Mozek ACS při svém prvním opravdovém letu pilotoval taktický dron Kratos UTAP-22 a podle všeho si svůj let velice užil.

Laboratoř vývojářů amerického letectva Air Force Research Laboratory (AFRL) nedávno prozradila, že se mozek ACS opět proletěl, tentokrát na palubě experimentálního dronu General Atomic Avenger, který odstartoval 24. června z letecké základny Edwards Air Force Base v Kalifornii.

S Avangerem přitom vzlétl lidský operátor, který ho dostat do letové hladiny. Pak převzal řízení mozek ACS, pod jehož velením pak dron létal dvě a půl hodiny. Tento let byl součástí cvičení a testování nových technologií „Orange Flag 21-2 Large Force Test Event“. Cvičení „Orange Flag“ pořádá křídlo 412th Test Wing třikrát ročně a jeho standardní součástí jsou testy nových technologií.

Mozek ACS vykonával během letu řadu úkonů, od plnění navigačních povelů a letu v rámci vytyčených souřadnic, až po koordinované manévrování. Výkon mozku a celý let dronu Avenger sledovalo pozemní velitelské a řídící středisko.

Program Skyborg je životaschopný

Testovací let proběhl úspěšně. Mozek Skyborgu prokázal, že může pilotovat různé typy letounů. Zatím to s ním vypadá velmi slibně. Program Skyborg je zjevně životaschopný a navíc dodržuje svůj časový rozvrh.

Let Avengeru s mozkem ACS v rámci cvičení Orange Flag byl součástí programu Autonomous Attritable Aircraft Experimentation (AAAx). Cílem programu je vývoj autonomního dronu, který bude dost levný na to, aby ho bylo možné posílat do misí s velkým rizikem ztráty letounu. Zároveň by ale tento dron měl být opakovaně použitelný.

Už bude dron Skyborg hotový, tak by měl být schopný operovat zcela autonomně anebo spolupracovat s lidmi pilotovanými letouny. Mozek ACS by přitom měl zvládnout autonomní vzlet, let i přistání. Měl by také samostatně navigovat, komunikovat a samozřejmě plnit úkoly dané mise.