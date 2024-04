Pití jablečného octa může pomoci s hubnutím, ale zdravotní přínosy jsou přeceňovány, tvrdí odborník

V polovině března jsme informovali o výsledcích výzkumu libanonských vědců, podle kterých pravidelná konzumace jablečného octa pomáhá zhubnout a přináší i další zdravotní benefity. Účastníkům studie kleslo BMI, zmenšil se obvod pasu/boků a podíl tělesného tuku, a dokonce došlo i ke snížení hladin krevního cukru, triglyceridů a cholesterolu.

Skoro by se zdálo, že je jablečný ocet zázračná tekutina s magickými účinky. Stephen Hughes, který pracuje jako konzultant v oboru urgentní medicíny v nemocnici Broomfield a vedoucí lektor medicíny na Lékařské fakultě Anglia Ruskin University School of Medicine, publikoval na webu The Conversation článek, ve kterém se zabývá některými deklarovanými zdravotními účinky.

„Rozhodl jsem se, že se stanu lékařským slídilem a prozkoumám, zda je jablečný ocet tak dobrý pro zdraví, jak se zdá. Neexistuje mnoho vědeckých důkazů, které by podporovaly jeho popularitu jako prostředku zlepšujícího zdraví.“ konstatuje Hughes v úvodu. Postupně se pak probírá jednotlivými tvrzeními o prospěšnosti konzumace této tekutiny.

Dezinfekce a hubnutí

Jako první řeší otázku dezinfekčních schopností. Ocet má dlouhou historii jako povrchový dekontaminační prostředek, ale přenáší se jeho schopnosti i do lidských střev? V tomto případě výzkumy naznačují, že jablečný ocet zpomaluje vyprazdňování žaludku, takže delší doba kontaktu se žaludeční kyselinou může být opravdu důvodem deklarovaného ochranného účinku proti střevním infekcím.

Další přichází na řadu tvrzení, že jablečný ocet může pomoci při hubnutí. Zde Hughes odkazuje na výše uvedenou studii publikovanou počátkem roku 2024, která prokázala významné snížení hmotnosti a obvodu pasu u 120 mladých lidí s nadváhou a obezitou. Během tříměsíčního sledování došlo také ke snížení triglyceridů – krevních tuků, jejichž příliš vysoká hladina může zvýšit riziko srdečních onemocnění – a cholesterolu.

Na druhé straně ale zmiňuje systematický přehled z roku 2020, který zjistil pouze marginální přínosy, které nejsou dostatečně podpořené důkazy. Jiný systematický přehled z roku 2021, zabývající se doplňováním stravy kyselinou octovou ze všech druhů octa, však nalezl důkazy o významném snížení koncentrace glukózy v krvi nalačno, zejména u osob s diabetem druhého typu.

Předpokládá se, že jablečný ocet může pomoci s hubnutím díky svému vlivu na zpomalení vyprazdňování žaludku. To zvyšuje pocit sytosti a snižuje chuť k jídlu. V konečném důsledku tak k úbytku hmotnosti vede snížení kalorického příjmu. Existují také důkazy o tom, že jablečný ocet (a další zdroje kyseliny octové) zlepšuje citlivost na inzulin. Je tedy možné, že může mít pozitivní přínos pro osoby trpící diabetem druhého typu.

Kardiovaskulární onemocnění a rakovina

Dalším v pořadí je tvrzení, že jablečný ocet snižuje riziko onemocnění kardiovaskulárního systému. V tomto případě Hughes nenašel žádné vědecké důkazy o tom, že by konzumace jakéhokoli druhu octa snižovala nemocnost a úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění u lidí s cukrovkou nebo bez ní.

Posledním bodem pak je vliv jablečného octa na léčbu a prevenci rakoviny. Toto tvrzení považuje Hughes za skandální. Vychází totiž z čínské studie, která zjistila, že zvýšená konzumace octa souvisí se sníženým výskytem rakoviny jícnu. Stejný ochranný účinek však měla v rámci této studie i konzumace fazolí a zeleniny, stejně jako strava s normálním příjmem soli a pití vody z kohoutku.

Z výše uvedených zjištění tedy vyplývá, že pravidelná konzumace jablečného octa skutečně může pomoci při snaze o redukci váhy a možná má i další zdravotní přínosy. Některé benefity, které jsou této tekutině připisovány, jako je prevence kardiovaskulárních onemocnění či rakoviny, však nejsou dostatečně podložené vědeckými výzkumy.