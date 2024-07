Pití šťáv z ovoce a zeleniny není zdravější než konzumace celých plodů. V džusech chybí vláknina

Ačkoli se může zdát, že ovocné či zeleninové džusy jsou rychlým způsobem, jak do těla dostat důležité vitamíny a živiny, není to tak úplně pravda. Při odšťavňování totiž ztrácíme důležitou vlákninu, která pomáhá při trávení a dlouhodobě udržuje pocit sytosti, což je důležité pro kontrolu váhy. Podrobnosti na toto téma přináší web StudyFinds.

Celé plody ovoce a zeleniny také obsahují více antioxidantů a dalších prospěšných látek, které se během odšťavňování mohou ztratit. Z tohoto důvodu je tedy ze zdravotního hlediska výrazně lepší jíst ovoce a zeleninu v jejich původní formě.

Odšťavňováním přijdete o vlákninu

Logika je v tomto případě prostá. Slyšeli jste někdy o tom, že celozrnné výrobky jsou zdravější než bílé pečivo? Podobný princip platí i pro ovoce a zeleninu. Při odšťavňování se ztrácí mnoho živin, podobně jako při rafinaci obilovin.

Jedním z nejdůležitějších důvodů, proč jíst ovoce a zeleninu, je v nich obsažená vláknina, která se při odšťavňování ztrácí. Mnoho z „odpadu“ vznikajícího při odšťavňování je totiž zdravá vláknina. Ta podporuje trávení, pomáhá udržet pocit sytosti a stabilizovat hladinu cukru v krvi.

Po odšťavnění z ovoce či zeleniny zůstane jen cukr, voda a několik vitamínů, minerálů a antioxidantů. Tyto živiny byste získali i při konzumaci celého plodu, ale navíc byste získali i vlákninu. Cukr z ovoce určitě není škodlivý, ale jeho přirozeným společníkem je vláknina.

Pokud vlákninu odstraníte, může snadněji dojít k destabilizaci hladiny cukru v krvi, což znamená, že se po vypití šťávy nebudete cítit tak sytí. Vláknina pomáhá zpomalit vstřebávání cukru do krve, čímž udržuje stabilní hladinu cukru v krvi a zasytí vás na delší dobu.

S hubnutím nepomohou

Někteří lidé se rozhodují pro odšťavňování, protože věří, že jim to pomůže s hubnutím. Tento mýtus často podporují reklamy, prezentující odšťavňovače coby produkt, který vede ke zdravějšímu způsobu života. Ve skutečnosti to ale tak nefunguje – pro hubnutí je prostě nutné spálit více kalorií, než přijmete.

Při odšťavňování dochází k odstraňování vlákniny, která je klíčová pro pocit sytosti a snížení rizika přejídání. Navíc k získání dostatečného množství šťávy musíte použít více ovoce a zeleniny, což často vede k vyššímu obsahu kalorií, než by odpovídal jedné porci celých plodů.

Když si dáte například jablko, které má kolem 80 kalorií, tak obsahuje vlákninu, vitamíny a minerály. Když si z toho stejného jablka uděláte šťávu, ztratíte vlákninu a vaše tělo přijme jen tekuté kalorie, které rychle zvyšují hladinu cukru v krvi. Navíc abyste získali sklenici jablečné šťávy, budete pravděpodobně potřebovat více než jedno jablko, což zvyšuje počet strávených kalorií. Výsledek je tedy kontraproduktivní.

Konzumace celých plodů je lepší

Dejme si ještě jedno srovnání: jedna sklenice pomerančové šťávy má přes 100 kalorií, žádnou vlákninu a téměř 25 gramů cukru. Proti tomu jeden středně velký pomeranč má přibližně 60 kalorií, 3 gramy vlákniny a kolem 15 gramů sacharidů. Navíc v celém ovoci je vyšší obsah draslíku než ve šťávě. Je tedy evidentní, že konzumací celého plodu přijmete méně kalorií než vypitím jedné sklenice džusu.

To znamená, že konzumací celého pomeranče získáte na jedné straně méně kalorií a cukru a na straně druhé více vlákniny a draslíku, což je pro tělo mnohem zdravější varianta. Navíc vláknina zpomaluje vstřebávání cukru do krve a pomáhá udržet pocit sytosti.

Na odšťavňování samotném určitě není nic špatného. Může to být docela dobrý způsob, jak dostat do jídelníčku více ovoce a zeleniny. Pokud to ale primárně děláte v přesvědčení, že je to nejzdravější metoda, jak do sebe dostat výživné látky, pak byste měli vědět, že to není pravda.

Pokud hledáte tekutou alternativu k celým plodům, zkuste je raději rozmixovat do smoothie. Tímto způsobem získáte všechny hodnotné živiny, neboť smoothie obsahuje jak vlákninu, tak i vitamíny, minerály a další prospěšné látky, které při odšťavňování ztrácíte.