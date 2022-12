Placatozemci přišli s dalším argumentem, proč naše planeta nemůže být elipsoid

Placatozemci předložili další argument, proč naše planeta nemůže být elipsoid. Podle jejich názoru by to totiž znamenalo, že některé části světa jsou vzhůru nohama a hrozí jim pád.

Např. níže uvedený facebookový příspěvek naznačuje, že je „vědecky nemožné“ (!) aby se ostrov Manhattan nezřítil do vesmíru.

Jak zdůrazňuje server USA Today, v kosmu samozřejmě žádné skutečné „nahoře“ nebo „dole“ neexistuje – a pocit, že jsme „ vzhůru nohama“, nezažíváme prostě proto, že gravitace Země táhne vše směrem k jejímu středu a vytváří dojem, že stojíme vzpřímeně na rovném povrchu.

„V blízkosti Země – nebo jakékoli jiné planety či hvězdy – je ‚opravdu nahoru‘ vždy opačný směr než ten, kterým působí gravitační síla,“ komentoval to profesor fyziky David Brown ze North Carolina State University. „To znamená, že 'opravdu dolů' je vždy směrem ke středu Země.“

Brown rovněž poukázal na to, že pokud by planeta byla skutečně plochá, gravitace by stále působila směrem ke středu disku – takže kdokoli nacházející se na údajném „okraji“ by z něj spadl stranou.

„Toto je jedna z mnoha věcí, díky kterým víme, že Země placatá není,“ uzavřel. Jedincům, kteří jsou bytostně přesvědčeni o opaku, však toto vysvětlení pravděpodobně stačit nebude…