Plán na rychlé nabíjení elektrických formulí během závodů nevyšel. Zastávky v boxech se odsouvají na příští rok

Zastávky v boxech mají v rámci závodů mistrovství světa elektrických formulí E poměrně pestrou historii. V prvních sezónách trápila monoposty malá kapacita baterie, takže závodníci museli v polovině závodu zajet do boxů a vyměnit vůz za nový s plně nabitými akumulátory. V roce 2018 přišla druhá generace formulí s vyšší kapacitou baterií, čímž nutnost zajíždět do boxů odpadla, neboť závodní vozy (většinou) zvládly odjezdit celý závod.

Nutnost navštívit boxy bývá při podobných závodech zajímavým zpestřením, proto činovníci formule E hledali způsob, jak tento prvek do šampionátu elektrických formulí vrátit. V listopadu loňského roku proto přišli s nápadem na povinné doplňování energie výměnou za možnost dvakrát v průběhu závodu využít režim zvýšeného výkonu (350 kW místo běžných 300 kW), označovaný jako „Attack mode“.

Zastávky elektrických formulí v boxech

K nabíjení baterií měly být určeny 600kW boostery schopné „nalít“ do monopostu 4 kWh energie během pouhé půl minuty. Podpora rychlého nabíjení byla spojena s debutem třetí generace závodních vozů, označovaných jako Gen 3, se kterými závodníci poměřují síly v letošní sezóně.

Už od počátku bylo evidentní, že technologie nezbytná pro rychlé nabíjení není ještě zcela připravená. Proto bylo její nasazení původně plánováno až od poloviny sezóny, nikoli hned od jejího začátku. Důvodem odkladu byla nutnost provedení dalších testů systémů rychlého nabíjení a baterií dodávaných společností Williams Advanced Engineering. Později byl plán na zastávky v boxech odsunut až na poslední závody sezóny.

Nakonec se ale diváci dramatických zastávek v boxech nedočkají. Systém rychlého dobíjení baterií v průběhu závodu se totiž odkládá až na příští sezónu, informuje magazín Engadget. „Myslím, že počkáme do příštího roku a uděláme to správným způsobem,“ řekl generální ředitel formule E Jamie Reigle na setkání s novináři v Berlíně.

Problémy v dodavatelském řetězci

„Technologie je připravena,“ uvedl spoluzakladatel šampionátu elektrických formulí Alberto Longo v rozhovoru pro časopis Motorsport Total. „Funguje, ale v současné době mnoho lidí trápí potíže s dodavatelským řetězcem, a to je hlavní důvod, proč jsme ji nemohli v této sezoně uvést do praxe.“

Očekává se, že nový systém zásadně změní závodní strategie. Změna ve způsobu získávání možnosti využívat dočasně režim zvýšeného výkonu by mohla mít zásadní vliv na výkonnost v průběhu sezóny. Dosud piloti dostávali nárok na využít módu „Attack“ za průjezd určité části trati v méně výhodné stopě.

„Bude to mít velký dopad na sportovní formát a udělat to jen ve třech nebo čtyřech závodech na konci sezony, i když jsme toho schopni, by nejspíš nebylo správné rozhodnutí,“ řekl Longo. „Rádi bychom to zavedli ještě v této sezóně, ale myslím si, že to není v tuto chvíli úplně reálné realizovat.“