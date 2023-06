Plovoucí soláry jsou dražší, ale účinnější a ekologičtější. Snižují odpar vody a otáčí se za sluncem

Komerční subjekty i vlády po celém světě hledají nejvýhodnější lokality pro velké solární elektrárny. První variantou bývají střechy budov, státem vlastněné pozemky i zemědělská půda – ať už v rámci agrofotovoltaiky nebo prostého zabrání pozemku. Další variantou, která se ukazuje výhodná pro střední až velké projekty, je umístění na vodní hladině v podobě plovoucích sestav solárních panelů. Při zvážení všech pozitiv mohou být výhodné i při zvýšení nákladů na stavbu.

Největší na světě

Na začátku června došlo ke zprovoznění největší plovoucí solární elektrárny na severoamerickém kontinentu: v New Jersey na jezeru Canoe Brook vznikla výrobna s výkonem 8,9 MW, která je složena z celkového počtu 16 510 panelů. Ve srovnání s největšími plovoucími projekty, především těmi plánovanými, jde ale o solárního trpaslíka.



Největší plovoucí solární elektrárna v Severní Americe na Canoe Brook s výkonem 8,9 MW

Vůbec největší projekt má v následujících letech vzniknout v Jižní Koreji: projekt v přílivové mělčině Saemangeum má mít výkon 2,1 GW a stane se sedmou největší elektrárnou dle výkonu v Jižní Koreji.

Na plovoucí soláry bude spoléhat i indický projekt, který spojí nádrž přečerpávací elektrárny Omkareshwar právě s fotovoltaikou. Současná přečerpávačka nabízí špičkový výkon v rámci osmi turbín 525 MW, solární pole jej zvedne na více než dvojnásobek o 600 MW.

Je tak patrné, že na vodu se přesouvají vůbec největší solární elektrárny na světě, ta Jihokorejská se zařadí mezi pět největším fotovoltaických projektů. A má to své důvody.

Omezení odparu

Díky umístění plovoucích solárních elektráren na vodní plochy jsou ušetřeny mnohdy cenné pozemky, které mohou být i v rámci ekologických projektů využity efektivněji. Pokud se navíc soláry necitlivě neinstalují na přírodní zdroje s rozvinutým ekosystémem, může být jejich dopad na životní prostředí ještě menší než v případě běžných solárních parků. Jedním z parametrů je například výrazné snížení odparu z vodní plochy díky účinnému zastínění. U přečerpávačky to může v letních měsících zvýšit kapacitu elektrárny, u dalších zdrojů například zpomalit snižování hladiny při případném nedostatečném přítoku. To bude výhoda při umístění na nádrže určené pro zásobování měst pitnou vodou nebo zavlažovací nádrže.

Právě druhým případem se zabývá loňská studie, která zkoumá vliv plovoucí vodní elektrárny na zavlažovací nádrži v Jordánsku. V případě instalace velké plovoucí elektrárny může dojít ke snížení odparu až o 42 %.

S vyšším výkonem

Solární elektrárny sice logicky vyrábí největší množství energie v letních měsících, paradoxně ale s nejnižší účinností. Na panelech totiž se stoupající teplotou klesá napětí a zahřátím tak dojde ke snížení efektivity. A právě umístění nad vodní hladinu se může postarat o ochlazování panelů, a tudíž i zvýšení výkonu. Na grafu níže se můžete přesvědčit, že vliv teploty na napětí (a tedy i výkon) panelů je značný a jejich chlazení díky vodní hladině tak může být snadnou cestou, jak toho dosáhnout. Typické panely nejefektivněji pracují v rozmezí 15-35 °C, nicméně jejich teplota se v letním měsících může šplhat až nad 60 °C.



Vliv teploty na napětí solárních panelů

V případě, že by panely měly přímý kontakt s vodní hladinou, výkon v letních měsících může podle studie vzrůst o 5-7 % i přesto, že panely nejsou vůči slunci v ideální pozici. V současné době však zatím většina plovoucích elektráren spoléhá na umístění panelů na nakloněnou konstrukci, která zajistí lepší pozicování. I v takovém případě se ale vodní hladina stará o ochlazení, byť jeho vliv není tak výrazný.

Bonusem vodní hladiny je potom zpravidla bezprašné prostředí, které eliminuje nutnost čištění panelů, bez kterého se neobejdou žádné instalace nehledě na jejich velikost.

Sleduj slunce

Vedle ochlazování solárních panelů masou vody může na vodní hladině docházet ke zvyšování výkonu i dalšími způsoby. Jedním z nich je natáčení celého pole za sluncem tak, aby paprsky vždy dopadaly v nejlepším možném úhlu. Zatímco u běžných elektráren se otáčení řeší vyvýšenými konstrukcemi s motory pro jednotlivé segmenty elektrárny, na vodě může rotovat celé pole.



Otočná elektrárna v nizozemském Oostvoornse v průběhu dne rotuje za sluncem

Na podobném řešení pracuje například portugalská společnost SolarisFloat, která vloni na konci léta zprovoznila první pilotní projekt v Nizozemsku. Na hladině jezera Oostvoornse na jihu země je od srpna umístěno kruhové solární pole se špičkovým výkonem 73 kWp, které je vybaveno technologií pro rotaci za sluncem. V tomto případě jde o rotaci v jedné vertikální ose, kdy se otočí celá elektrárna, SolarisFloat však pracuje i na hybridním řešení, kdy na hladinu budou umisťovány panely na konstrukce umožňující naklánění i ve vertikální ose.

Vyšší náklady i vliv na ekosystém

Jednoznačnou nevýhodou plovoucích elektráren jsou vyšší náklady – a to jak v případě prvotní stavby, tak při údržbě. V prvním případě je třeba započítat investici do plovoucí konstrukce, v tom druhém potom složitější servisní zásahy, opravy kotvících prvků a další úkony, které nejsou u statických elektráren na pevné půdě potřeba.

Největší otazník ale visí nad dlouhodobým vlivem plovoucích elektráren na dotčené vodní ekosystémy. Zatímco na plusové straně je to například omezení výskytu řas a tím pádem i zlepšování kvality vody, na té minusové prozatím data neexistují. Některé výzkumy hovoří o omezování výměny kyslíku a plynů mezi vodní hladinou a okolím, což může mít za následek pokles okysličení vody a vliv na mikrobi. Negativní dopady může mít i samotné snížení teploty vody, stejně jako uvolňování škodlivých látek ze samotných konstrukcí. K obdobným závěrům však zatím prokazatelné dlouhodobé studie chybí.

Místo mosteckého dolu

Plovoucí solární elektrárny se nevyhnou ani Česku, ostatně první z nich ČEZ testuje přes rok, a i v tomto případě jde o fotovoltaiku umístěnou na hladinu přečerpávací nádrže. Nejedná se však o největší Dlouhé stráně ale o horní nádrž výrazně menší Štěchovické elektrárny. Aktuálně je instalovaný výkon plovoucí elektrárny 100 kWp, ČEZ však hovoří o potenciálu až 2,5 MW.



Část plovoucí fotovoltaiky na horní nádrži elektrárny Štěchovice

O mnohem větší projekt by se však v budoucnu měla pokus energetická skupina Sev.en, která v letech 2025 až 2026 ukončí těžbu v dole ČSA. Ten by se podle dosavadních plánů měl v následujících letech zatopit a mezi potenciální využití patří právě i vystavění plovoucí solární elektrárny. Vedle rekreačního využití, které známe ze vzniknuvších jezer Milada, Medard nebo mostecké vodní plochy, tak přibydou i energetické parky. Sev.en v případě zatopení dolu ČSA hovoří dokonce o využití produkované elektrické energie na výrobu zeleného vodíku.