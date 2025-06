Plynný obr na orbitě maličkého trpaslíka odporuje teoriím o vzniku planet

Mezinárodní tým astronomů narazil na planetu, která si příliš nedělá vrásky nad našimi teoriemi o to, jak taková tělesa vznikají. Jedná se o plynného obra, který obíhá červeného trpaslíka TOI-6894 s hmotností 20 % Slunce.

Podobné hvězdy nejsou v Mléčné dráze žádnou vzácností. Vědci si ale až doposud mysleli, že si nedovedou vytvořit, anebo alespoň připoutat plynné obry. Exoplaneta TOI-6894b je vyvedla z omylu.

Nejmenší hvězda s plynným obrem

Podivuhodný systém objevil tým, který vedl Edward Bryant z britské University of Warwick. Došlo k tomu v rámci rozsáhlého průzkumu dat získaných vesmírnou observatoří TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), který byl zaměřený na velká tělesa u malých hvězd. Systém TOI-6894 v tomto směru představuje výjimečný případ.

Bryant a jeho kolegové zpracovali pozorování více než 91 tisíc malých červených trpaslíků. Při tom se dostali na stopu systému TOI-6894, který pak detailně pozorovali soustavou teleskopů VLT v Chile. Nejdřív nevěřili svým očím, protože jde o doposud nejmenší hvězdu, u které jsme objevili plynného obra. Teď mají za to, že jim objev TOI-6894b poodhalí tajemství vzniku masivních exoplanet.

O něco málo větší než Saturn

TOI-6894b je řídký plynný obr, který je o něco málo větší než náš Saturn, ale současně má jen asi polovinu jeho hmotnosti. Červený trpaslík ve středu soustavy je pak natolik malý, že dosahuje jen 60 % hmotnosti dosavadního šampiona v kategorii hvězd s plynnými obry na orbitě.

Velmi neobvyklá je i teplota planety. Na jejím povrchu panuje pouhých 420 kelvinů, čili asi 147 °C. Webbův dalekohled by se měl na plynného obra zaměřit během příštích dvanácti měsíců a prozkoumat jeho atmosféru. Badatelé v tuto chvíli předpokládají, že by v atmosféře měla převažovat chemie metanu. Mohlo by to být poprvé, co v ní objeví amoniak, to ale ukáže až čas.