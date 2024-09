Plzeňská Škoda vyrobila nejdelší tramvaj na světě. Umí se rozpůlit a má skryté ovládání

Měří 58,69 metru a jezdit bude v německém regionu Rýn-Neckar pro dopravní podnik Rhein-Neckar-Verkehr pod zkratkou RNV. Škoda ForCity Smart 38T je nejdelší tramvaj s metrovým rozchodem na světě a pojme 368 cestujících (z toho 144 sedících).

Z pohledu dopravce pochopitelně nejde o nějaké nahánění rekordů. „Tato vozidla znamenají víc než jen navýšení kapacity, protože se stejným množstvím personálu lze přepravit více cestujících,“ říká Alexander Thewalt, vedoucí stavebního a ekologického odboru města Ludwigshafen.

V týdnu ji dopravce převzal od výrobce a ještě než ji RNV nasadí, musí získat schválení pro osobní dopravu. To by se mělo povést koncem roku. Takto dlouhých vozů bude pro RNV jezdit 12 a jsou součástí obrovské dodávky 80 vozů různých délek v ceně přes sedm miliard korun. Právě při převzetí rekordní tramvaje vyjádřili zástupci RNV spokojenost se spoluprací s plzeňskou Škodou a oznámili objednávku dalších 34 vozů. Dodávka celkem 114 tramvají má být hotová do konce roku 2026.



Finální podoba škodováckého RNV.

Shodou okolností jsem si mohl tramvaj prohlédnout ještě při testovacích jízdách v areálu Škody. Z technického pohledu je zajímavé, že lze jednotlivé články rozpojit – kvůli údržbě a snazšímu pojíždění po depu.



Z toho důvodu je u „harmoniky“ v sloupku skrytý řídící panel. Tady vidíte jeden vyklopený a vlevo na druhém segmentu je druhý v zavřeném stavu.



Pochopitelně jde pouze o základní ovládací prvky, ale mají stejné rozložení jako v kabině strojvedoucího. Displej není potřeba, pojezdová rychlost je omezená na nízké jednotky km/h.



Tohle je jiná souprava, ale fotky pěkně ukazují, jak jsou jednotlivé tramvajové segmenty spojené pod podlahou. Všimněte si sdružených světel, která jsou většinou skrytá uvnitř, ale pak slouží právě při pojíždění s částmi tramvaje po depu.