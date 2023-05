Pneumatikám bez vzduchu nehrozí defekt, Michelin je už začíná vyrábět. Ze sci-fi na skutečné silnice

Když se na veřejnost poprvé dostala myšlenka pneumatiky bez vzduchu, vypadalo to na brzkou revoluci v obouvání aut po celém světě. Vývoj však přinesl problémy a v očích veřejnosti koncept přešel do škatulky futuristických „vhodné pro sci-fi, nikoliv pro reálné silnice“.

Hlavním problémem je přenesení jízdních vlastností a komfortu. Vzduch v klasické pneumatice přispívá k pohlcování rázů i vibrací a zároveň pomáhá držet tvar při působení bočních sil. Michelin vyvíjí bezvzduchovou pneumatiku Uptis více než dvacet let a zdá se, že by konečně mohl dosáhnout sériové výroby. Jako pravděpodobný se jeví rok 2024.

Michelin pro The Drive řekl, že pneumatika obstála ve zkouškách při rychlosti 200 km/h. Neuvádí, na kterých vozech se testovalo, ale v minulosti proběhly zkoušky s Chevroletem Bolt a společnost DHL v Singapuru v reálném provozu testovala 30 Toyot HiAce. Z neobvyklých důvodů si Uptis pochvalují i policisté z nejmenované evropské země: „Když stíháme padouchy, obvykle nám před odjezdem prostřelí pneumatiky.“ To by s bezvzduchovou pneumatikou nebylo možné.

Bezvzduchové pneumatiky jsou vhodné i pro plně autonomní vozy, protože v případě defektu si pneumatiku pochopitelně samy nevymění. Navíc jejich uvolněný styl jízdy pneumatiky nenamáhá, takže vydrží déle.



Takhle Michelin ukázal, jak si Uptis poradí s blátem. I když zaschne uvnitř otvorů, po pár otáčkách se vydrolí a vypadá ven. Podobné je to prý se sněhem a ledem.

Pneumatiky Uptis jsou trvanlivější a výrazně odolnější vůči poškození. Michelin říká, že jen díky tomu by se vyrobilo o 20 % méně pneumatik. Také během výroby je potřeba méně surovin, což přispívá k ekologii procesu. Dalším trumfem je stabilní tvrdost, není třeba hlídat tlak vzduchu. S nevýhodami se Michelin pochopitelně moc nechlubí, ale v zákulisí se mluví o problémech s vnikáním předmětů a materiálů do perforovaných boků. Reálnou použitelnost ukáže až praxe.

Vedle složek IZS jedná Michelin také s General Motors a Teslou. Pneumatiky Uptis budou fungovat jako alternativa k tradičním pneumatikám, s masovějším nasazením se zatím nepočítá.