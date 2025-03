Po 11 letech pokračuje pátrání po zmizelém letu MH370. Hlubiny oceánu prozkoumají autonomní drony

Po bezmála jedenácti letech od záhadného zmizení letu MH370 letecké společnosti Malaysia Airlines se koncem února 2025 znovu rozběhlo pátrání po troskách letadla. Britsko-americká firma Ocean Infinity nasadila do oblasti Indického oceánu svou nejmodernější průzkumnou loď Armada 7806, která se bude pohybovat přibližně 1900 kilometrů od australského Perthu.

Boeing 777 se 239 lidmi na palubě zmizel z radarů 8. března 2014 během letu z Kuala Lumpuru do Pekingu. Zmizení MH370 je dodnes jednou z největších záhad v dějinách letectví. Navzdory rozsáhlému pátrání za stovky milionů dolarů se nikdy nepodařilo najít hlavní část trosek. Nalezeno bylo pouze několik menších úlomků, které moře vyplavilo na pobřeží východní Afriky a na ostrovech v Indickém oceánu.

Nejmodernější autonomní podmořské drony

Dřívější pátrání pokrylo rozlohu 120 000 km², nyní se však hledání soustředí na menší, přesněji vybranou oblast 15 000 čtverečních kilometrů v jižní části Indického oceánu. Ta byla vybrána na základě nových „důvěryhodných“ dat a analýz získaných z různých zdrojů, včetně signálů WSPR, které analyzoval letecký inženýr Richard Godfrey. Dřívější pátrání tuto oblast minulo.

Průzkumná loď Armada 7806

„Zkombinovali všechna data a jsou přesvědčeni, že současná oblast pátrání je věrohodnější,“ vysvětlil malajsijský ministr dopravy Anthony Loke. Data zahrnují analýzu satelitních signálů, radiofrekvenčních přenosů a dalších stop. Ocean Infinity se soustředí na čtyři místa, kde by se podle odborníků mohly trosky nejpravděpodobněji nacházet.

Ocean Infinity vyšle do akce nejmodernější autonomní podmořské drony, které dokážou operovat v hloubce až šesti kilometrů. Tato plavidla budou ovládána přes satelitní spojení z kontrolního centra v britském Southamptonu a mohou zůstat ponořená až čtyři dny, tedy dvakrát déle než jejich předchůdci z roku 2018.

Ocean Infinity také používá poloautonomní stroje, které mohou v určité míře fungovat nezávisle. Pátrání bude probíhat v nesmírně náročných podmínkách, v absolutní tmě a na mořském dně s členitým terénem s útesy a podmořskými sopkami.

Když nic nenajdou, nedostanou zaplaceno

Pátrání probíhá na základě dohody „nenalezeno, nezaplaceno“ („no find, no fee“). To znamená, že malajsijská vláda zaplatí firmě Ocean Infinity 70 milionů dolarů pouze v případě, že skutečně najde trosky letadla. Předchozí pátrání v roce 2018 probíhalo za stejných podmínek, ale bohužel nevedlo k úspěchu.

Dřívější oblast pátrání

Pro rodiny obětí je obnovené pátrání paprskem naděje. „Jsme velmi potěšeni, že se pátrání po tak dlouhé přestávce znovu obnovuje,“ řekla agentuře AFP Grace Nathan, která při neštěstí ztratila matku. Manželka vedoucího kabiny Jaquita Gonzales doufá, že obnovené pátrání přinese její rodině tolik potřebné uzavření. „Chceme vědět, kde je a co se stalo,“ řekla.

Ocean Infinity má za sebou několik úspěšných pátracích misí. V roce 2018 lokalizovala argentinskou ponorku ARA San Juan u pobřeží Patagonie a v severozápadním Středomoří našla francouzskou ponorku La Minerve, která byla nezvěstná více než půl století. Tyto úspěchy dávají naději, že by mohla vyřešit i záhadu letu MH370.

Největší letecká záhada

Pátrání je plánováno na přibližně šest týdnů, ale může se protáhnout v závislosti na počasí a obtížnosti terénu. Pokud Ocean Infinity tentokrát uspěje, poskytne tím odpovědi na jednu z největších leteckých záhad, ale také přispěje k prevenci podobných katastrof v budoucnosti.

Boeing 777-2H6ER společnosti Malaysia Airlines (9M-MRO)

Příčina zmizení letu MH370 zůstává neznámá. Teorie sahají od technické poruchy přes únos až po záměrný zásah jednoho z pilotů. Závěrečná zpráva o tragédii z roku 2018 poukázala na selhání řízení letového provozu a uvedla, že kurz letadla byl změněn manuálně.

Vyšetřovatelé se domnívají, že letadlo havarovalo v odlehlé oblasti jižního Indického oceánu poté, co se odchýlilo ze své trasy. Pokud by se Ocean Infinity podařilo najít vrak a černé skříňky, mohly by být konečně zodpovězeny mnohé otázky týkající se zmizení tohoto stroje. Případné nalezení vraku by mohlo objasnit, jak se může ztratit moderní dopravní letadlo bez jakéhokoli varování.