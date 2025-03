Po 2,5 letech od havárie letadla ATR 42 máme finální zprávu a známé příčiny. Fatální rozhodnutí kapitána

Letecká havárie, která se odehrála 6. listopadu 2022 na tanzanském Viktoriině jezeře, patří k těm, které připomínají, jak tenká je hranice mezi rutinním letem a katastrofou. Let společnosti Precision Air číslo 494 z Dar es Salaamu do Bukoby skončil v jezeře pouhých 500 metrů od prahu přistávací dráhy. Z celkem 43 osob na palubě zahynulo 19 lidí, včetně obou pilotů, přičemž všichni zemřelí zahynuli utonutím. Co se stalo v osudných minutách před nárazem?

Letadlo ATR 42-500 s imatrikulací 5H-PWF odstartovalo v 6:10 místního času z mezinárodního letiště Julia Nyerereho v Dar es Salaamu. Většina letu probíhala bez problémů v cestovní výšce 20 000 stop. Posádku tvořil 64letý kapitán s 23 515 letovými hodinami, z nichž více než 11 tisíc strávil v kokpitu právě tohoto typu letadla, 46letý kopilot a dva stewardi. Když se letadlo blížilo k Bukobě, začalo se počasí dramaticky zhoršovat – nad jezerem se objevily bouřky, silný déšť a turbulence.

„Hledej dráhu,“ opakoval kapitán svému kolegovi několikrát během posledních minut. Viditelnost byla tak špatná, že posádka nemohla najít přistávací dráhu a rozhodla se kroužit v okolí letiště v naději, že se počasí zlepší. „Nemůžeme přistát v Bukobě kvůli silnému dešti, musíme počkat, až se počasí zlepší,“ oznámil kapitán cestujícím. Kopilot dvakrát navrhl divertovat do Mwanzy, ale kapitán se rozhodl pokračovat v pokusech o přistání.

Osudové rozhodnutí

Po patnácti minutách kroužení se piloti rozhodli pro finální přiblížení, ačkoli viditelnost byla špatná a nesplňovala minimální požadavky. Během přiblížení zaznamenal letový zapisovač několik zásahů do řízení, které zvýšily rychlost klesání letadla. Patnáct sekund před nárazem zaznělo varování EGPWS ‚SINK RATE‘ (vysoká rychlost klesání), ale kapitán reagoval nesprávně – místo toho, aby zvýšil tah a sklon nosu, na okamžik tlačil řízení dolů.

Pouhé dvě sekundy před dopadem na vodní hladinu se ozvalo varování „PULL UP“ (zvyšte výšku) a kopilot vykřikl: „Zvedněte to, kapitáne!“ V tu chvíli ale už bylo pozdě. Letadlo narazilo do vody v mírném náklonu doleva a s přídí mírně skloněnou dolů rychlostí klesání 1500 stop za minutu. Přední část trupu se okamžitě naplnila vodou a ponořila se pod hladinu.

Přežili především cestující sedící v zadní části letadla, kteří se dostali ven zadními dveřmi a okny. „Po nárazu se přední část kabiny okamžitě naplnila vodou. Odepnula jsem si bezpečnostní pás, přeskočila sedadla a přesunula se do zadní části,“ vypověděla jedna z přeživších. Na místo nehody rychle dorazili rybáři se svými čluny a pomohli s evakuací. Oficiální záchranný člun policie dorazil až o dvě hodiny později.

Příčinou bylo počasí i kapitán

Vyšetřování ukázalo, že hlavní příčinou nehody bylo nestabilizované finální přiblížení v nepříznivých povětrnostních podmínkách. Vyšetřovatelé došli k závěru, že důvodem byla nezvládnutá příprava na přistání za nevyhovujících meteorologických podmínek. Piloti neprovedli včasné rozhodnutí pro odklon do jiné destinace a jejich vysoká pracovní zátěž vedla k chybám v řízení letounu.

Letadlo ATR 42-500 s imatrikulací 5H-PWF

K nehodě přispělo také rozhodnutí kapitána pokračovat v přiblížení bez splnění požadovaných meteorologických minim, nárazový boční vítr (směr větru byl nestabilní a dosahoval rychlosti až 52 km/h), silný déšť, turbulence a absence služeb řízení letového provozu na letišti v Bukobě. Kapitán také okamžitě nereagoval na varování systému EGPWS.

Po nehodě bylo na letišti v Bukobě zavedeno několik bezpečnostních opatření. Byla vyvinuta a publikována procedura PBN (Performance Based Navigation) pro letiště a meteorologické zprávy jsou nyní vysílány dvakrát za hodinu. Vyšetřovatelé také doporučili, aby tanzanské úřady na letišti v Bukobě zajistily zavedení služeb řízení letového provozu a posílily záchranné a hasičské služby o schopnost záchrany na vodě.