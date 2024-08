Po silném zemětřesení vybuchla na ruské Kamčatce sopka Šiveluč. Zastavila leteckou dopravu

V sobotu 17. srpna 2024 došlo poblíž ruské Kamčatky k zemětřesení o síle 7,0 stupně Richterovy škály. Jeho epicentrum se nacházelo v Tichém oceánu asi 100 kilometrů jihovýchodně od města Petropavlovsk-Kamčatskij (mapa). Otřesy byly na Kamčatském poloostrově cítit jako velmi silné.

Zemětřesení následně v neděli aktivovalo jednu z nejaktivnějších sopek na Kamčatce – Šiveluč. Sopka začala vyvrhovat obrovský sloup popela, který dosáhl výšky až 9 kilometrů nad hladinou moře a rozšířil se na vzdálenost přes 400 kilometrů.

Informaci přinesla agentura TASS s odkazem na vědce z Institutu vulkanologie a seismologie Dálnovýchodní pobočky Ruské akademie věd. Sopka Šiveluč se nachází asi 450 kilometrů od hlavní námořní základny na východním pobřeží Ruska.

Červené varování pro letadla

Erupce způsobila vyhlášení tzv. „červeného varování" pro letecký provoz, neboť sopečný popel může vážně ohrozit motory letadel. Ačkoli zatím nebyly hlášeny žádné ztráty na životech ani větší škody na majetku, vědci varují, že by oblast mohla zasáhnout další, možná ještě silnější zemětřesení. Hrozí totiž, že by mohla přijít vlna o síle až 9,0 stupně, což by mělo ničivé následky.

Varování před oblakem sopečného popela s označením „červený kód“ na krátkou dobu zastavilo veškerou leteckou dopravu v oblasti. Přesto podle nedělní zprávy agentury TASS nedošlo k žádnému narušení komerčních letů a nebyly hlášeny škody na letecké infrastruktuře.

Pacific Tsunami Warning Center (Centrum pro varování před tsunami v Pacifiku) v Honolulu, které spadá pod americkou Národní meteorologickou službu, původně varoval před nebezpečnými vlnami tsunami, které mohou zasáhnout pobřeží až 480 kilometrů od epicentra zemětřesení. Později však oznámilo, že tato hrozba pominula.

Video zachycené v obci Ust-Kamčatska ukazuje automobily, které vypadají, jako by na ně právě napadl sníh, nicméně ve skutečnosti je to popel z vulkánu. Erupce stále pokračuje, a kromě vytékající lávy sopka stále vyvrhává popel do výšky přes 9 kilometrů nad mořem.

Nebezpečí probíhající sopečné aktivity

Podle údajů Americké geologické služby (USGS) došlo k zemětřesení asi 30 kilometrů pod hladinou Tichého oceánu. Jeho epicentrum se nacházelo asi 100 kilometrů jihovýchodně od města Petropavlovsk-Kamčatskij. Zatím nebyly hlášeny žádné škody ani zranění způsobené tímto zemětřesením.

Probíhající sopečná aktivita představuje významné riziko nejen pro letectví, ale také pro místní obyvatelstvo a přírodu v okolí. Vzhledem k dynamické povaze erupce a zemětřesení je možné, že situace zůstane kritická po delší dobu​.

Kamčatka je součástí tzv. „ohnivého kruhu“ – oblasti kolem Tichého oceánu, kde jsou zemětřesení a sopečné erupce častým jevem. Šiveluč je jednou z nejstarších a nejaktivnějších sopek této oblasti a její erupce mohou být velmi nebezpečné.

Šiveluč (z názvu „suelich“, který v itelmenštině znamená „kouřící hora“), je nejsevernější činná sopka v Kamčatském kraji. Spolu s Karymským jde o největší, nejaktivnější a nepřetržitě vybuchující kamčatské sopky. Emise sopečného popela z této sopky často narušují leteckou dopravu spojující asijský a severoamerický kontinent.

Zdroje: aljazeera.com, cbsnews.com, ndtv.com, aninews.in, foxweather.com, bbc.com.