Po stopách záhadné bytosti lai ho: Žijí na ostrově Flores „hobiti“?

Antropolog Gregory Forth studoval kulturu obyvatel Indonésie dlouhá desetiletí. Opakovaně podnikal výpravy i na ostrov Flores, kde zaznamenal vyprávění o malém člověku, který v mnoha ohledech připomínal opici. Do nového světla si tyto lidové příběhy postavil v roce 2004, když tým australských paleoantropologů ohlásil nález ostatků pravěkého člověka z floreské jeskyně Liang Bua.

Rekonstrukce metr vysokého Homo floresiensis, který se stal ve sdělovacích prostředcích populární jako „hobit“, nápadně připomínala tvora, o němž vyprávěli floresští domorodci. Je možné, že zástupci Homo floresiensis přežili v odlehlých částech ostrova Flores až do dnešních dní?

Forth podnikl mezi roky 2005 a 2018 deset výprav na Flores a na „hobita“ se tamějších lidí vyptával zcela cíleně. Letité zkušenosti shrnul do knihy Between Ape and Human: An Anthropologist on the Trail of a Hidden Hominoid.

Nález „hobita“ v roce 2003 znamenal pro vědu šok. Vědci věděli, že i v relativně nedávné minulosti žilo vedle sebe na Zemi hned několik druhů člověka, které se mezi sebou navzájem křížily. Vedle našich přímých předků pravěkých Homo sapiens tu byli i neandertálci a záhadní denisované. S oběma se Homo sapiens křížil a my dodnes neseme ve své DNA geny pocházející z dědičné informace těchto lidí.

Homo floresiensis se ale svou trpasličí postavou a mozkem velikosti pomeranče vymykal všemu, co si do té doby vědci dokázali představit. V mnoha ohledech vypadal jako živočišní předci rodu Homo z řad australopiteků. Ti ale zmizeli ze zemského povrchu před dvěma miliony roků. Floreský „hobit“ žil ještě před 50 000 roky a možná přežíval ještě mnohem déle. O jeho DNA nevíme nic, protože se v teplém, vlhkém klimatu nedochovala.

Kolem „hobita“ se záhy strhla pořádná mela. Jedni ho považovali za samostatný druh pravěkého člověka, který se drobnou postavou přizpůsobil podmínkám tropického ostrova. Malá postava je výhodná pro pohyb v husté vegetaci, snáze se chladí v horkém klimatu a potřebuje méně živin.

Jiní prohlašovali člověka z ostrova Flores za zdegenerovaného Homo sapiens, který díky plození potomstva mezi blízce příbuznými jedinci trpěl poruchou růstu a dalšími dědičnými defekty.

Odmítání Homo floresiensis jako samostatného druhu neustalo ani poté, co byly na Filipínách objeveny ostatky podobného pravěkého člověka drobné postavy známého jako Homo luzonensis. Všem podobným diskusím by učinil přítrž nález živých „hobitů“. Jaká je tedy šance, že na Floresu stále ještě žijí?