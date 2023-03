Po třech letech skončil meteorologický jev La Niña. Přispíval k extrémnímu počasí po celém světě

Voda v Tichém oceánu se po dlouhých třech letech přiblížila k průměrné teplotě, čímž došlo k ukončení meteorologického jevu, označovaného jako La Niña, který přinesl sucho do západní Ameriky. To je jedna z nejzásadnějších novinek čtvrtečního prohlášení amerického Centra pro klimatické předpovědi s názvem „Final La Niña Advisory“.

Spolu se změnou teploty moře klimatologové a meteorologové předpovídají odpovídající změnu některých meteorologických schémat, která se prosadila v posledních letech. La Niña je spojována s mnoha různými srážkovými a teplotními trendy na celé planetě.

Co ovlivňuje La Niña?

La Niña přispívá k suchu na jihu a západě Spojených států amerických a v Jižní Americe, protože žene srážky přes Pacifik na východ. V souladu s tím obvykle přináší intenzivní deště a záplavy v jihovýchodní Asii a části Austrálie, jak tomu bylo v posledních třech letech.

V jiných částech USA znamená La Niña často více deště (ale méně sněhu) pro severovýchodní státy. Vzdušné proudy, které v letech aktivní La Niñy určuje teplota oceánu, navíc přispívají k horšímu průběhu hurikánů v Atlantiku. Vliv tohoto jevu pociťuje také Afrika a východní a střední Asie.

Končící jev La Niña začal na jaře roku 2020 a dle klimatoložky NOAA Michelle L'Heureux se stal jedním z nejintenzivnějších „v historických záznamech sahajících až do roku 1950“. Během tří let, kdy trval, způsobil celou řadu potíží.

La Niña poslední tři roky trápila

Kalifornie a mnoho dalších západních států muselo čelit mimořádnému suchu, které zmenšilo zásoby vody na rekordně nízkou úroveň, zničilo úrodu a lesy, přineslo omezení dodávek vody a mnoho dalších s tím souvisejících problémů.

Současně s tím zasáhly východ USA v letech 2020 a 2021 dvě velmi aktivní hurikánové sezóny, které měly za následek několik katastrof s významnými škodami. V roce 2020 se vytvořilo více než 30 bouří, které překonaly rekordy. Ačkoli v roce 2022 byla sezóna hurikánů v Atlantiku klidnější, nebyla to žádná procházka růžovým sadem a zrodilo se během ní několik ničivých bouří – například hurikány Ian a Fiona.

La Niña je jednou z částí opakujícího se klimatického jevu označovaného jako ENSO (El Niño-Southern Oscillation), který ovlivňuje počasí na celém světě. Když je hladina oceánu v tropickém Pacifiku abnormálně teplá, nazývá se toto období El Niño. Když jsou tytéž vody abnormálně chladné, nastává období La Niña. Jestliže jsou vody tropického Pacifiku na úrovni historického průměru, je to považováno za stav „ENSO-neutrální“.

Co můžeme čekat?

Podle NOAA a Národní meteorologické služby se v současnosti nacházíme v neutrálním stavu. Při poslední kontrole byla teplota povrchu moře ve středním Pacifiku jen 0,2 °C pod dlouhodobým průměrem, zatímco hranice pro La Niña je -0,5 °C, vysvětlili odborníci z předpovědního centra v příspěvku na blogu.

Během neutrálních podmínek se očekává, že počasí na celém světě bude v podstatě průměrné, ať už to znamená cokoli. Není však jasné, jak dlouho v neutrální zóně zůstaneme, poznamenali prognostici Národního úřadu pro oceán a atmosféru a Národní meteorologické služby.

Existuje přibližně 60% šance, že se Pacifik oteplí natolik, že na podzim nastane období El Niño. Odborníci však zdůrazňují, že předpovědi z jara jsou notoricky nespolehlivé. Pokud by El Niño nastalo již před létem, mohly by USA očekávat abnormálně slabou hurikánovou sezónu. El Niño by také pravděpodobně přinesl vlhké podmínky na jihozápadě, suché počasí do některých východních států a teplo do mnoha severních států.

Cyklus ENSO je kolísání, které probíhá nezávisle na změně klimatu způsobené člověkem. To však neznamená, že spolu tyto dva jevy nesouvisí. Výzkum naznačuje, že změna klimatu mění vzorce ENSO a způsobuje extrémnější jevy La Niña a El Niño. Klimatická změna může také zintenzivnit projevy počasí způsobené změnami ENSO, jako jsou vlny veder a bouře.