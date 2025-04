Po tvrdém dosednutí zahynulo 41 lidí. Přečetli jsme závěrečnou zprávu vyšetřovatelů o tragické havárii z roku 2019

Dne 5. května 2019 se na moskevském letišti Šeremetěvo odehrála jedna z nejtragičtějších leteckých nehod posledních let. Let SU-1492 společnosti Aeroflot provozovaný pouze rok starým letounem Suchoj Superjet 100 (RRJ-95B) měl původně mířit do Murmansku.

Krátce po vzletu byl však stroj zasáhl blesk, což vedlo k selhání elektronických systémů. Posádka se rozhodla vrátit na letiště, avšak nouzové přistání skončilo katastrofou – letoun tvrdě dosedl na dráhu, začal hořet a celkem 41 lidí přišlo o život.

Stroj po zásahu bleskem přešel do nouzového režim řízení (tzv. DIRECT MODE), při kterém je vypnutá automatická stabilizace a pilot musí ovládat letoun zcela manuálně. Tento režim je určen pro situace, kdy dojde k závažnému selhání elektroniky. V případě letu SU-1492 se aktivoval po zasažení bleskem, což výrazně ztížilo ovládání letadla během návratu na letiště.

Tvrdý náraz zpečetil katastrofu

Přistání v tomto režimu vyžaduje velmi dobré dovednosti pilota, což bylo jedním z klíčových faktorů tragédie. Navíc došlo k výpadku radiové komunikace a posádka musela zdlouhavě přelaďovat na záložní frekvenci. Cenné vteřiny ubíhaly, stres narůstal.

Při pokusu o přistání na dráze 24L letoun tvrdě dosedl na zem s vertikálním přetížením přesahujícím 5G a třikrát se odrazil od dráhy. Tyto nárazy překročily konstrukční limity letadla a způsobily jeho poškození a následný požár. Vyšetřovací zpráva uvádí jako hlavní příčinu nehody „nekoordinované zásahy pilota do řízení během přistání, zejména opakované prudké pohyby kniplem“.

Posádka i záchranáři čelili dramatickým podmínkám. Evakuace probíhala jen přes přední dveře, protože zadní část letadla byla v plamenech. Někteří pasažéři si při útěku brali příruční zavazadla, což zdržovalo záchranu dalších lidí. Z dostupných svědectví vyplynulo, že část cestujících zemřela v důsledku vdechnutí toxických zplodin a nemožnosti rychlého úniku. Z celkového počtu 78 lidí na palubě přežilo pouze 37 osob.

Vyšetřování přineslo ponaučení pro příště

Vyšetřování odhalilo nedostatky ve výcviku posádky pro zvládání krizových situací v režimu DIRECT MODE. Pilot měl omezené zkušenosti s tímto speciálním módem, neboť se s ním v rámci cvičení na simulátoru setkával jen minimálně. To mohlo ovlivnit jeho schopnost bezpečně přistát. Zpráva také poukázala na nedostatečnou přípravu leteckého personálu na evakuaci za podobných podmínek.

Situace po uhašení letadla

Letoun Suchoj Superjet 100 měl již dříve problémy s elektrickými systémy při zásahu bleskem. Během vyšetřování se navíc ukázalo, že konstrukce palivových nádrží nebyla dostatečně odolná vůči mechanickému poškození při tvrdém přistání. Tyto nedostatky byly později zahrnuty do doporučení pro zlepšení bezpečnosti tohoto typu letadel.

Tragédie letu SU-1492 upozornila na potřebu zlepšení výcviku pilotů pro krizové situace a revizi technických standardů. Aeroflot i výrobce Suchoj provedli změny v postupech a konstrukci letadel, aby minimalizovali riziko podobných nehod v budoucnu. Tato událost však zůstává varováním o tom, jak fatální mohou být kombinace technických selhání a lidských faktorů v letectví.