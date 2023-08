Po větrných elektrárnách škodí netopýrům i ty fotovoltaické. Ale zatím nevíme proč

„Přesto by naše výsledky neměly bránit přechodu na obnovitelné zdroje energie. Naopak by měly pomoci vytvořit strategie, které nejen podpoří aktivitu netopýrů, ale také podpoří nezbytné rozšíření čistých zdrojů energie.“

Obavy o energetickou bezpečnost nastartovaly další výstavbu solárních a větrných elektráren, které by měly v letošním roce dodat do rozvodné sítě dalších 440 gigawattů.

Proč se netopýrům nelíbí fotovoltaické elektrárny?

O tom, že nové obnovitelné zdroje energie nejsou pro přírodu jen požehnáním, ale mají i svou odvrácenou tvář, svědčí dnes už jasně prokázané negativní dopady větrných elektráren na ptactvo a netopýry. Zatímco ptáci jsou často zasaženi rotujícími lopatkami větrných turbín, netopýři se jim většinou vyhnou. Zabije je ale průlet volným prostorem mezi lopatkami, kde je nižší tlak.

Plíce netopýrů náhlý pokles a opětovný vzestup tlaku vzduchu při průletu nevydrží. Jejich jemná tkáň se potrhá a netopýr se doslova utopí ve vlastní krvi. Větrné elektrárny jsou o to nebezpečnější, že některé druhy netopýrů z ne zcela jasných důvodů přitahují. Podle některých odhadů zahyne ve Spojených státech ročně u větrných elektráren kolem 900 000 netopýrů.

Zatím není jasné, čím solární elektrárny netopýry odpuzují. Nejspíš jde o nepřímý efekt. Mohlo by na nich například žít méně hmyzu, protože tam roste i méně rostlin, jimiž se tento hmyz živí. Zda jsou počty hmyzu na lokalitách se solárními elektrárnami skutečně nižší, ale není jasné.

Solární panely mohou odrážet echolokační zvuky, a to by pak netopýrům ztěžovalo lov hmyzu. Netopýři by se takovým oblastem vyhýbali a snažili by se lovit spíš na jejich okrajích, kde roste normální vegetace. Tomu by nasvědčovala i pozorovaná skutečnost, že pokles aktivity netopýrů je na okrajích fotovoltaických elektráren menší než v jejich středu.

Za méně pravděpodobnou považují vědci možnost, že netopýři do hladkých solárních panelů narážejí podobně jako narážejí na hladké svislé plochy, např. na velké skleněné tabule. Vodorovně položené hladké plochy si zase netopýři pletou s vodní hladinou a pokoušejí se z nich pít. Vzhledem k náklonu solárních panelů by to ale neměl být velký problém.