Pobaltí se o víkendu definitivně odpojí od ruské elektrické sítě a synchronizuje s Evropou. Na chvíli se promění v ostrov

Elektrická síť pobaltských států je z historických důvodů úzce propojená s Ruskem a Běloruskem. Krátce po vstupu do Evropské unie nicméně začalo Estonsko, Litva a Lotyšsko připravovat nákladný a rozsáhlý plán na elektrickou synchornizaci se zbytkem kontinentální Evropy.

Vše nakonec uspíšila ruská invaze na Ukrajinu v roce 2022, z elektřiny se totiž stal potenciální nástroj politického nátlaku. Vše se odehraje během víkendu ze 7. na 8. únor 2025.



Mapa synchronizace pobaltské elektrické sítě s Evropou

Trojice zemí se nejprve v sobotu ráno odpojí od svých východních a jižních sousedů, na krátko se promění v ostrovní systém, a pokud půjde vše podle plánu, v neděli synchronizuje elektrickou síť se zbytkem Evropské unie.

V čem spočívá synchronizace

Synchronizace spočívá v přesném sladění 50Hz frekvence střídavého napětí ve všech bodech sítě od elektráren po rozvodné stanice napříč Evropou. Blížeji jsme si to nastínili v článku o mařičích elektřiny, které jsou jedním z mnoha stabilizačních prvků v síti – dokážou velmi rychle propálit nadbytek energie, který by dělal neplechu.

Protikladem mařičů všeho druhu jsou nejrůznější formy baterií, setrvačníků a dalších prvků, které naopak mohou do sítě ve zlomku sekundy dodat energii, pokud by hrozilo, že kvůli vyšší zátěži třeba jen mírně klesne frekvence střídavého napětí a proudu.

To se samozřejmě nesmí stát, s 50 Hz totiž počítají všechny naše AC spotřebiče. I když by tedy bylo v síti i nadále vysoké napětí, mělo by špatné parametry, mnoho zařízení by přestalo fungovat a Evropa by se ponořila do tolik citovaného blackoutu.

1,6 miliard eur a 1 400 kilometrů vedení

Aby přepojení na Evropu fungovalo jako švýcarské hodinky, Estonsko, Litva a Lotyšsko v posledních letech modernizovaly rozvodnou síť a postavily 1 400 kilometrů nového vedení. Celkové náklady se vyšplhaly na 1,6 miliard eur, přičemž 75 % nákladů nese EU.

Synchronizace s Evropou v propagačním videu estonského správce sítě Elering:

Nejužším hrdlem a naprosto klíčovým bodem bude pochopitelně tzv. Suwałský koridor, tedy litevsko-polská hranice, přes kterou je Pobaltí napojené na evropskou síť. V pozoru proto nebudou pouze energetici, ale i bezpečnostní složky. Kvůli odpojení od východu se totiž v ostrov – a tentokrát už trvalý – promění i Kaliningradská oblast, o kterou se bude muset Rusko postarat svépomocí.

Pokud se nestane žádný průšvih, kybernetický útok či ještě něco vážnějšího, běžný odběratel elektřiny v Evropě i v samotném Pobaltí by si neměl během synchronizace ničeho všimnout.