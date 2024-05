Pobaltští pohané dováželi koně ze Skandinávie, aby je pak pohřbili zaživa

Území obývané ve středověku kmeny Baltů se neomezovalo jen na prostor při východních březích Baltského moře, kde dnes žijí baltické národy Litevců a Lotyšů. Obývali rozsáhlá území sahající na východě až kamsi k řece Volze.

Až do 13. století to byli zapřisáhlí pohané odmítající křesťanství a praktikující kruté rituály. O jejich náboženství toho moc nevíme, protože po sobě nezanechali písemná svědectví. Většinu se o nich historici dozvídají z archeologických výzkumů.

K výrazným rysům kultury Baltů patřily pohřby jejich společenské elity. Muži byli často pochováváni s koňmi. Pohřby však měly velmi pestrou podobu. V některých hrobech bylo hned několik koní, v jiných ležela jednotlivá zvířata a v dalších byli koně rozčtvrcení. Koně byli ukládání do hrobů v různých polohách, nejčastěji s nohama skrčenýma pod sebou nebo leželi na boku. V Litvě se našly hroby, kde byl kůň uložen tak, jako kdyby pádil do podzemí.

Hroby s rozporcovanými koni jsou svědectvím hrůzostrašných, krvavých obřadů, při kterých byla zvířatům nejprve useknuta hlava, pak byla stažena z kůže a nakonec rozčtvrcena. Nejstrašnější byly případy, kdy Baltové pohřbili koně zaživa.

Ležící zvíře zatížili kameny a pak na něj nahrnuli zeminu. Na mnoha hřbitovech byli koně pohřbeni odděleně od lidí, jinde ale byl popel z pohřební hranice navršen na koňskou mrtvolu. Některé hroby obsahují koňské postroje, jiné jsou bez nich.

Vědci byli přesvědčeni, že všechny hroby s koňmi mají společné jen dva rysy – šlo o koně místních plemen a pohřbívali se výhradně hřebci. I to se ukázalo jako iluze díky izotopové analýze a také díky archeogenetice – tedy analýzám DNA izolované z koňských ostatků nalezených v hrobech Baltů.

Nové světlo na koňské oběti vrhá výzkum početného mezinárodního týmu vedeného Richardem Madgwickem z Cardiff University, jehož výsledky zveřejnil vědecký časopis Science Advances.

Námořní import koní

Analýzou izotopů stroncia vědci zjistili, že koně pochovávaní na pohřebištích Baltů nepocházeli z místních chovů, ale byli importovaní ze Skandinávie. Genetické analýzy prokázaly u třetiny koní samičí pohlaví. Lze z toho usuzovat, že důležití byli koně určitého typu, s vysokou pravděpodobností kvůli barvě srsti.

Ze starých baltských mýtů vyplývá, že vysoce ceněni bili bělouši. I to můžou nakonec potvrdit analýzy DNA, protože barva srsti koní je založena dědičně. Koně byli v drtivé většině mladí – ve věku 3 až 5 let. I to mělo dodávat nebožtíkům na prestiži. Pozůstalí neobětovávali staré, nemocné koně ale vysoce ceněná zvířata v plné síle.

Koně Baltům zřejmě dodávali vikingští obchodnici, kteří je přepravovali přes Baltické moře ve svých lodích. Vikingové byli v raném středověku v oblasti Baltu první, kdo začal používat lodi s plachtou. To znamenalo pro námořní dopravu revoluci. V lodi už nemuseli být veslaři a zbylo v ní mnohem více místa pro náklad.

Vikingové díky tomu přepravovali v lodích i velká zvířata, jako jsou koně. Baltům tak vikingští obchodníci dovezli tisíce zvířat pocházejících z oblasti dnešního Finska nebo středního Švédska a přepravovali je přitom na vzdálenost stovek kilometrů.

