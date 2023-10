Počátky zemědělství odstartovala srážka Země s kometou. Tehdejším lovcům nic jiného nezbylo

Levanta je jednou z kolébek světového zemědělství. Radikální proměna lovců a sběračů na zemědělce tu odstartovala zcela náhle před 12 800 lety – v době, kdy došlo ke kolizi Země s kometou. Její fragmenty pronikly do zemské atmosféry a explodovaly. Jak dokládá výzkum v syrské lokalitě Abú Hureyra, následné změny životního prostředí připravily tamější lovce a sběrače o základ jejich živobytí a donutily je hledat alternativní způsob obživy.

Neloučili se s lovem a sběrem z rozmaru. Byli k tomu donuceni. Pokud by to nezvládli, znamenalo by to pro ně strádání, podvýživu a smrt hladem. Tak aspoň interpretují výsledky výzkumů v Abú Hureyře vědci pod vedením Allena Westa z Comet Research Group sídlící v arizonském Prescottu.

Jejich studie je jen jednou z kvarteta vědeckých publikací z prvního čísla vědeckého časopisu Airburst and Cratering Impacts věnovaných srážce komety se Zemí před 12 800 roky.

Skupina vědců z Comet Research Group razí teorii, že srážka komety se Zemí měla za následek klimatickou anomálii známou jako mladší dryas. Ten vystřídal poměrně razantní oteplení na konci poslední doby ledové a planeta se při něm vrátila na období před 12 900 až 11 700 lety ke klimatu posledního glaciálního maxima. Během pár desetiletí poklesly průměrné teploty o 4 až 10 °C.

O příčinách nástupu mladšího dryasu se vedou mezi vědci zarputilé diskuse. Jedni ho vysvětlují změnou v mořských proudech vyvolanou přílivem obrovského množství sladké vody z roztálých ledovců na konci doby ledové. Další ho spojují se zvýšenou sopečnou aktivitou. Teorie o srážce s kometou je považována za kontroverzní a jejím autorům je vyčítáno, že se při prosazování své teorie uchylují i k praktikám, které nejsou v souladu s vědeckou morálkou.