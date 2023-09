Počet případů rakoviny u lidí mladších 50 let se za posledních třicet let zvýšil skoro o 80 %

Nová vědecká studie zjistila, že počet případů rakoviny a úmrtí na ni u lidí mladších padesáti let v posledních třech desetiletích celosvětově výrazně vzrostl. Autoři studie vyjádřili názor, že za tento nárůst jsou pravděpodobně nejvíce odpovědné stravovací návyky a životní styl, jako je kouření a užívání alkoholu. Podrobnosti přinesl magazín Gizmodo.

Výzkum provedený vědci z Číny, Velké Británie a Švédska vycházel z údajů studie Global Burden of Disease, což je dlouhodobý projekt, který se snaží sledovat celosvětové škody způsobené mnoha zdravotními stavy a nemocemi, včetně rakoviny. Zaměřil se na rakovinu v časném věku, která je definována jako rakovina diagnostikovaná ve věku od 14 do 50 let. Vědci porovnali nejnovější údaje z roku 2019 s údaji z roku 1990.

Skoro 80% nárůst

Čísla ukázala, že celosvětový výskyt rakoviny s časným začátkem onemocnění se od roku 1990 do roku 2019 zvýšil o 79,1 %. Bohužel vzrostl i počet úmrtí na toto onemocnění, a to o 27,7 %. Nejrychlejší nárůst počtu případů byl zaznamenán u rakoviny dýchacích cest a prostaty. Zjištění byla publikována v úterý 5. září v odborném časopise BMJ Global Health.

V roce 2019 zemřel na rakovinu více než milion lidí mladších padesáti let, což je o necelých 28 % více než v roce 1990. Nejvyšší počet případů rakoviny s časným začátkem v roce 2019 byl v Severní Americe, Austrálii a západní Evropě.

Skutečnost, že se rakovina stále častěji vyskytuje u mladších lidí, potvrzují i další výzkumy. Autoři nejnovější studie uvádějí, že se jedná o první pokus kvantifikovat tyto trendy v celosvětovém měřítku. Ačkoli se zdá, že výskyt rakoviny s časným nástupem je na vzestupu všude, výrazný nárůst byl zaznamenán zejména v zemích, které jsou považovány za relativně dobře situované.

Může za to životospráva

Existují známé genetické mutace, které mohou zvyšovat riziko vzniku některých druhů rakoviny. Podle autorů je ale toto zvýšení do značné míry spojeno s životním stylem.

„Rizikové faktory stravování (strava s vysokým obsahem červeného masa, nízkým obsahem ovoce, vysokým obsahem sodíku a nízkým obsahem mléka atd.), konzumace alkoholu a užívání tabáku jsou hlavními rizikovými faktory, které jsou základem časných výskytů rakoviny,“ napsali. Podle údajů ke zvýšenému riziku přispívá také nedostatek pohybu, nadměrná hmotnost a vysoká hladina cukru v krvi.

„Úplné pochopení příčin, které vedou k pozorovaným trendům, zůstává stále nejasné, ačkoli k nim pravděpodobně přispívají faktory životního stylu a zkoumají se nové oblasti výzkumu, jako je užívání antibiotik, střevní mikrobiom, znečištění venkovního ovzduší a expozice v raném věku,“ uvedli lékaři z Centra pro veřejné zdraví Královské univerzity v Belfastu.

Autoři varují, že pokud nedojde k rozsáhlým změnám ve způsobu, jakým se snažíme rakovině předcházet, je pravděpodobné, že časná forma rakoviny bude i nadále stále častějším problémem. Podle jejich prognóz vzroste v roce 2030 celosvětový počet případů výskytu o 31 % a úmrtí na rakovinu v časném věku o 21 %, přičemž nejvíce ohroženi jsou lidé ve věku 40 let.