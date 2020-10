Počítače proti chemikáliím a špatnému klimatu. Alphabet mluví o nové zemědělské revoluci

Laboratoř X, líheň experimentálních produktů založená Googlem, představuje nový projekt Mineral. Chce najít cestu k trvale udržitelnému zemědělství, které nebude likvidovat přírodu a které zvýší výnosy plodin. Firma odhaduje, že do roku 2070 bude lidstvo potřebovat tolik potravy co v dosavadních 10 000 letech od neolitické revoluce, kdy se z lovců a sběračů stali sedláci. Bez nových technologií to prý nepůjde.

Mineral bude postaven na datech a počítačích. Projekt již několik let běží, vědci monitorovali jahodová pole v Kalifornii, sójová pole v Illinois, ale také farmy na pěstování melounů, hlávkového salátu, obilovin atd. Pomocí speciálních vozíků různých velikostí a tvarů fotili plodiny od jejich naklíčení až po sklizeň. Fotografie pak spojili s přesnou polohou, satelitními snímky, informacemi o chemickém složení půdy a počasí.

Teď je řada na softwaru, který bude vyhodnocovat:

Jaká půda je vhodná pro jaké plodiny.

Jak se půda časem opotřebovává.

Jak šetřit s vodou, přírodními hnojivy i umělými chemikáliemi.

Jak zasahovat proti jednotlivým rostlinám místo celých polí.

Jak úrodu předpovídat do budoucna.

Podle vědců existuje až 30 000 druhů jedlých rostlin, lidé ale pěstují pro potřebu vlastní potravy jen méně než jedno procento z nich. Malá různorodost oslabuje půdu, takže klesají výnosy. Vyšší diverzita by zabránila nemocem a škůdcům, které rostliny sužují. Nemuselo by se tedy tolik hnojit a práškovat/postřikovat, takže pěstování by bylo levnější a plodiny kvalitnější.

Tým Mineralu zkrátka hledá, podle jakých vzorců příroda funguje, aby se jimi zemědělci mohli řídit, nikoliv jít proti nim. Reálných výsledků jeho výzkumu se ale možná dočkáme až za několik let.

Laboratoř X funguje již deset let, tehdy začínala jako jedna z divizí Googlu, po restrukturalizaci firmy a založení mateřského holdingu Alphabet už je ale vůči Googlu sestrou. Z několika iniciativ X již vznikly reálné produkty a firmy. V minulosti to byly kupříkladu chytré brýle Glass, telekomunikační balóny Loon nebo autonomní vozy Waymo.

via Engadget