Podezření na první přenos ptačí chřipky ze savce na člověka. Zaměstnanec mlékárny se mohl nakazit od krav

Blíže nespecifikovaná osoba se v americkém Texasu nakazila ptačí chřipkou. Pokud by se podařilo potvrdit zdroj infekce, pak by se jednalo o první potvrzený případ přenosu viru s označením H5N1 mezi savcem a člověkem. V pondělí 1. dubna (poněkud nešťastné datum pro takovou událost) to oznámilo Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC).

Texaské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že nakažená osoba pracovala v mlékárně, kde byly některé krávy minulý týden pozitivně testovány na kmen ptačí chřipky, který je považován za vysoce patogenní, tedy schopný vyvolat onemocnění konkrétního druhu hostitele.

Riziko je nízké

Komisař texaského ministerstva zemědělství Sid Miller uvedl, že zatím není stoprocentně jasné, zda se osoba nakazila od dojnice, nebo prostřednictvím stejného zdroje, který infikoval dobytek, jímž je zřejmě uhynulé vodní ptactvo, které bylo nalezeno na pozemku.

Pacient byl v kontaktu s krávami, u kterých testy prokázaly nákazu ptačí chřipkou. Jediným příznakem bylo zarudnutí očí odpovídající zánětu spojivek. Nemocný je léčen antivirotikem proti chřipce, byla mu nařízena izolace a dle posledních zpráv se úspěšně zotavuje.

CDC hned v úvodu zprávy zdůrazňuje, že hodnocení rizik viru H5N1 pro člověka nadále považuje za nízká. Zvýšené riziko hrozí zejména lidem, kteří jsou v blízkém nebo dlouhodobém kontaktu s infikovanými ptáky nebo jinými zvířaty (včetně hospodářských zvířat) nebo v prostředí kontaminovaném infikovanými zvířaty.

Nakažené krávy

Informaci o nakaženém člověku předcházely zprávy o nákaze krav virem ptačí chřipky v pěti amerických státech: Texasu, Kansasu, Michiganu, Novém Mexiku a Idahu. Není jasné, jakým způsobem se nakazily, ale z dosavadních poznatků vyplývá, že se ptačí chřipka může mezi zvířaty šířit. Případy nakažených krav se objevily jen několik dní poté, co byly pozitivně testovány na virus kozy na farmě v Minnesotě.

Často smrtelný virus, který se šíří mezi ptáky, včetně kuřat, se rychle šíří i mezi dalšími živočichy, včetně ledních medvědů, lišek a mořských savců. Například koncem loňského roku zemřelo v Argentině na ptačí chřipku 17 tisíc mláďat tuleňů sloních. Rok předtím vypukla epidemie ptačí chřipky mezi norky chovanými ve Španělsku. Zdrojem viru mohli být v těchto případech nakažení ptáci nebo kontaminované potraviny.

Případ z Texasu je teprve druhým prokázaným přenosem tohoto kmene ptačí chřipky na člověka zjištěným ve Spojených státech. Prvním případem byl v roce 2022 muž z Colorada – vězeň ze státní věznice, který byl viru vystaven při práci na drůbeží farmě. V jeho případě byla jediným symptomem zvýšená únava.