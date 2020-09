Podívejte se, ke bylo vaše rodné město před 750 miliony roky! Patrně ho najdete na dně oceánu

Interaktivní glóbus na webu Dinosaur Pictures and Facts vám umožní zjistit, kde se nacházelo vaše rodné město před 750 miliony let. V případě, že jste se narodili v Česku, nejspíš zjistíte, že v hluboké minulosti bylo vaše pozdější rodiště pod hladinou Panthalassy.

Mapu vytvořil kalifornský paleontolog Ian Webster, který chtěl názorně ukázat, jak se na stávající podobě naší planety podílelo driftování kontinentů. Kromě grafického vyobrazení web odkazuje také na nejbližší významná archeologická naleziště s nálezem fosilií.

Kde bylo Brno? Pod vodou!

Ovládání webové aplikace je velice jednoduché: nejprve zadáte název města do vyhledávacího pole v levé horní části stránky. S výběrem toho správného místa pomůže našeptávač, následně se na glóbu zobrazí historická poloha daného místa.

Pomocí rozbalovací nabídky What did Earth look like XY million years ago? v horní liště nebo Jump to... můžete měnit požadované období. Snadno tak zjistíte, kde bylo vaše město v době, kdy vznikaly korálové útesy, vyrostly první rostliny či kdy se objevila první zvířata.

Modelem Země lze otáčet (pomocí levého tlačítka a pohybu myší), přibližovat a oddalovat ho (kolečkem myši). Můžete si také vyzkoušet virtuální stroj času a šipkami vlevo/vpravo přeskakovat vpřed i vzad mezi jednotlivými obdobími. V možnostech zobrazení je možné zapínat a vypínat automatickou rotaci virtuální planety, zobrazení rovníku a oblačnosti.

Sofistikovaný model

Ian Webster postavil webovou aplikaci na mapových podkladech, které vizualizují geologické modely geologa a paleografa Christophera Scotese. Ty podrobně popisují a zobrazují vývoj tektonických desek za posledních 750 milionů let.

Aplikace využívá software GPlates, který používají geologové k vizualizaci pohybu tektonických desek. Díky tomu lze do modelů projektovat historickou polohu místa po zadání jeho současné pozice. Uživatelé tak mohou vidět, kde bylo jejich město před stovkami milionů let.

Mapa byla vytvořena tak, aby interaktivním a uživatelsky přívětivým způsobem ilustrovala složitá, ale nesporně zajímavá vědecká data. Díky tomu ji mohou používat učitelé, historici a kdokoli, kdo se zajímá o historii Země, vysvětlil Webster.