Cyklistické bizáry. Rám bez trubky, pohon bez řetězu a elektrokolo, které dojede dál než elektromobily

V roce 2021 se zdálo, že by koncept pohonu Driven mohl nahradit řetěz. Dodnes jej však společnost CeramicSpeed nenabízí. K dispozici byl i ukázkový prototyp kola, na kterém soustrojí s pohonnou osou a věnečkem 21 keramických ložisek fungovalo.

Pro extrémní rychlost je potřeba upravit i hnací ústrojí. Vepředu se točí převodník s 62 zuby, vzadu pastorek s 12 zuby. To celé krát dva, protože tato sestava je na zadní stavbě zdvojená. S takovým převodem se člověk nerozjede, ale pravidla umožňují kolo roztlačit na 145 km/h. Pak už bývalá americká šampionka v cyklistice minutu zrychlovala výkonem přibližně 700 W až k výsledným 296 km/h.

Obyčejné nebylo ani kolo. Přední vidlice je ze sjezdového speciálu, protože solné pláně nesou zdaleka hladké. Odpružené je i sedlo, naopak zadní vidlice je pevná, zato extrémně dlouhá, což má zajistit stabilitu. Kola jsou překvapivě malá, protože neexistuje cyklistický plášť, který by se při takové rychlosti neroztrhal. Nakonec posloužily 17" ráfky a motocyklové pneu.

Nicméně podle dobových výpovědí se s touhle konstrukcí dalo závodit na vysoké úrovni od BMX přes silnici a cross-country až po sjezd (i když to v 80. letech znamenalo něco docela jiného než dnes).

Lanko místo spodní rámové trubky? Už na druhý pohled zjistíte, že je to součást neobvyklého systému odpružení. Koncept firmy Slingshot Bikes se poprvé dostal na trh v roce 1982, což byla doba, ve které byly odpružené vidlice na kolech ještě tak trochu sci-fi. Ale není to jen historická kuriozita, Slingshoty se prodávají ( Slingshotbikes.com ).

Optibike postavil opravdové monstrum, které váží 44 kg. Abych přidal kontext, tak to je dvojnásobek špičkového sériového enduro elektrokola s motorem Bosch CX . Baterie váží 16 kg, má kapacitu 3 260 Wh a je rozdělená na dvě části, mezi kterými je nutné ručně přepnout – půl na cestu tam, půl, abyste se bezpečně dostali zpět. Motor má výkon 1700W a kroutící moment 190Nm (výkon 6,5× vyšší a krouťák 2,5× vyšší než zmíněný Bosch). Rám je karbonový, na přání jej v Optibike ověsí libovolnou výbavou, ale v základu mají tlumiče zdvih 20 centrimetrů.

Jmenuje se R22ET Everest , vyrábí ho americká firma Optibike ( optibike.com ) a přesně tak zní jejich slogan: „300mílový adventure e-bike. Jediné kolo na světě, které by bylo schopné na jedno nabití dojet na vrchol Mount Everestu, kdyby tam vedla cesta.“ Na rovině má kolo dojezd až 483 km (při rychlosti 24 km s jezdcem o hmotnosti 73 kg).

High pivot podrobněji vysvětluji zde . Prozatím se spokojíme s tím, že se obvykle řeší jedním řetězem. Mozek projektu Zoceli Martin Saida použil řetězy dva a ten primární (spojuje středovou osu mezi pedály s horní kladkou) schoval do sedlové trubky. Tam je chráněný před nečistotami, vydrží déle správně namazaný a v neposlední řadě to vypadá hodně cool.

Ta značka se jmenuje Zoceli ( www.zoceli.cz ) a vyrábí kola z oceli. Vtipné, že? Český humor, česká kola, která budí pozornost i ve světě. A humor nekončí. Jednotlivá kola se jmenují Dobordelu, Natvrdo, Narum a to nejnovější Vysoko . Protože má zadní odpružení řešené systémem high pivot. Víte, co v angličtině, znamená high, že? :-)

Řídítka jako pro raketoplán a sexy ředitelka firmy

Vlastně ne. Takhle pěkné a barevné displeje v raketoplánu neměli. Flitedeck (flite.bike) je kokpit, tedy sestava řídítek a představce, s integrovaným počítačem a třemi dotykovými displeji, který útočí na ty movitější silniční blázny v přiléhavých dresech.



Cena? S tou je to komplikovanější. Začíná na 41 tisících korun, Lifetime Upgrade přijde na dva a půl miliónu. A ředitelka se kromě svého startupu činí také na OnlyFans.

Nahrazuje cyklopočítač, ale přidává dva zásadní trumfy – násobně větší displejovou plochu ve srovnání s cyklopočítači, takže se vejdou všechny klíčové informace, už není nutné prioritizovat a přepínat. A pak je tu aerodynamika. Jestli jsou silničáři něčím posedlí, tak je to snižování odporu vzduchu. Cyklopočítač trčící z řídítek rozhodně nepomáhá, a to samé se dá říct o svítilně. Žádné objímky a držáky, Flitedeck elegantně skrývá techniku do aerodynamicky tvarovaného profilu. Vše ve špičkové kvalitě a designu, na který jsou cyklisté zvyklí.

Displej má 18 cm na šířku a větší střední část má 7 cm na výšku. Obsah je plně konfigurovatelný. Uvnitř je GPS, Wi-Fi, Bluetooth i ant+ pro připojení všemožného příslušenství a eSIM pro přímé připojení k internetu. Zabezpečovací systém má ochránit kolo proti krádeži, případně pomůže s jeho nalezením. Svítilna je integrovaná v čelní hraně. Nechybí elektronický zvonek a baterie vystačí na 20 až 30 hodin provozu.