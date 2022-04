Podivnější elektrárnu jste ještě neviděli. Kamiony vozí vodu z kopce, prý je to výhodnější než stavět přehradu

Princip vodní elektrárny asi znáte. Cílem je získat co nejvyšší vodní sloupec, který roztáčí turbíny. Problém je, že přehrada, kterou k tomu vybudujete, stojí astronomické částky, zásadně mění krajinu a narušuje ekosystémy.

Koncept Electric Truck Hydropower staví na stejném principu přeměny potenciální energie na elektrickou, ale jde na to úplně jinak. Přehradu, potrubí a generátor tady nahrazuje silnice a nekonečná kolona elektrických náklaďáků.

Julian David Hunt a jeho tým z rakouského International Institute of Applied Systems Analysis (IIASA) chce vytipovat místa s dostatečně vydatnou řekou, co největším převýšením a kvalitní silnicí. Nahoře v kopcích řeka naplní cisterny, které dolů z kopce potlačí elektrické trucky. Ty budou generovat elektrickou energii a uloží ji do baterií. Stejný princip rekuperace používají elektromobily a třeba i levné elektrické koloběžky.

Pod kopcem náklaďák vypustí vodu zpět do řeky, vyrobenou energii odevzdá do sítě a v baterii nechá jen to, co je nutné k vyvezení prázdného auta zpět na kopec. Případně je možné baterie kvůli urychlení procesu vyměňovat.



Zjednodušené schéma konceptu Electric Truck Hydropower.

Celé to zní šíleně a neefektivně. Hunt ale tvrdí, že když se povede maximalizovat rozdíl mezi plnou a prázdnou hmotností, energetický zisk bohatě pokryje všechny neefektivity a dlouhodobě překoná klasický koncept vodní elektrárny.

Zatímco klasický hydroelektrárna generuje 1 MWh s nákladem 50 až 200 dolarů, Electric Truck Hydropower se má pohybovat mezi 30 až 100 dolary. Vědci z IIASA odhadují, že na vhodných místech po celém světě může technologie generovat 2 PWh energie ročně, což jsou nízké jednotky procent globální spotřeby.

Nicméně optimismus na papíře narušuje celá řada otazníků a viditelných problémů. Technická údržba flotily náklaďáků a bezpečnost jejich provozu, zásadně se zvýší opotřebení silnic. Permanentní opotřebovávání pneumatik není zrovna ekologické a základním předpokladem úspěchu celého systému je jejich perfektní kontakt s vozovkou. Jakmile zmizí tření, celá energetická rovnice se rozpadá. Takže stačí, aby napadl sníh. A to se v horách občas stává…