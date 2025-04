Pohyb Slunce po obloze a střídání středoevropského a letního času, jak to vidí můj luxmetr

V neděli ve dvě hodiny ráno nám v Evropě začal opět platit letní čas, což v praxi znamená, že jsme zhruba na dalších sedm měsíců opustili středoevropský čas (SEČ/UTC+1) a fakticky přešli na čas východoevropský (UTC+2).

Slunce a letní čas

Změny si v praxi všimneme hlavně kvůli náhlému rozporu se slunečním časem, který je teď posunutý o celou hodinu. Ráno je proto rázem o šedesát minut déle tma a podvečer o stejný dílek delší den.



Poloha Slunce v pravé poledne v pátek 28.3. a v úterý 1.4. Žlutá výseč je bílá část dne

Kvůli posunu nám samozřejmě vzrostl rozdíl mezi pravým polednem třeba na slunečních hodinách a tím, které ukazují vaše hodinky přetočené na SELČ.

Pravé poledne je okamžik, kdy Slunce na obloze protíná místní poledník, tedy jih, a jeho azimut od severu dělá rovných 180°. V tabulce níže jsem tyto hodnoty spočítal pro čas 12:00 v Brně od pátku do úterý a doplnil i výšku nad obzorem:

Den Azimut Slunce ve 12:00 Výška Slunce ve 12:00 28. březen 2025 180,51° 44,00° 29. březen 2025 180,61° 44,39° 30. březen 2025 160,01° 43,12° 31. březen 2025 159,99° 43,51° 1. duben 2025 159,97° 43,90°

Všimněte si, že v neděli 30. března nám azimut Slunce klesl v poledne ze 180° na 160° a výrazně i výška nad obzorem. To je právě ten hodinový posun. Pravé poledne teď nastává až okolo třinácté odpolední.

Jak to „vidí“ luxmetr

Pojďme si to nyní vložit do delšího časového kontextu napříč dny a celým rokem. Krásně to ilustruje pohled na grafy z mého venkovního luxmetru, který každý den zaznamenává okamžiky občanských soumraků – v mém případě a s použitým čidlem to jsou zhruba chvíle, kdy zaznamenaná intenzita světla překoná hladinu 1 lux, anebo pod ní naopak klesne.



Poměr bílé části dne a noci od září 2023 do 31. března 2025

Občanský soumrak v praxi odpovídá době okolo 35-45 minut před a po západu Slunce. To je tedy sice už pod obzorem, ale světla je ještě stále poměrně dost.

Pro náš článek jsou ale podstatné viditelné zuby, které představují právě přechod z UTC+1 (SEČ, středoevropský čas) a na UTC+2 (SELČ, středoevropský letní čas) a zpět, časová osa grafů je totiž vztažená právě k aktuálně platnému času.



Ranní úsvity od září 2023 do 31. března 2025

Pro měření používám čip luxmetru OPT3001 od Texas Instruments. I když už není nejnovější, jeho citlivost s přehledem stačí pro rozlišení začátku a konce dne.



Večerní soumraky od září 2023 do 31. března 2025

Venkovní stanici napájí pouze superkondenzátor dobíjený fotovoltaickým článkem, čidla proto kvůli úspoře energie neměří neustále, ale jen každé tři minuty. S tímto časovým rozlišením pracuji i v grafech.

Šum v grafech způsobuje oblačnost

Patrný šum v grafech způsobuje proměnlivá oblačnost – neměříme astronomicky definované soumraky (Slunce se nachází přesně určitý stupeň pod obzorem), ale subjektivně vnímanou tmu, jejíž nástup urychlí zakaboněné a deštivé nebe klidně i o několik desítek minut.



Délka bílé části dne (světlo 1+ luxů) od září 2023 do 31. března 2025. Tady už žádné zuby nevidíme, přechody mezi SEČ a SELČ totiž bílou část pouze posouvají

V grafech je krásně vidět, jak se okamžiky začátku a konce bílé části během roku průběžně mění podle toho, jak se prodlužuje a zkracuje den.