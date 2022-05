Pohybová nevolnost. Tohle může vysvětlit, proč se některým lidem dělá špatně v autě nebo ve vlaku

Když trpíte nevolností z pohybu, může být cestování v mnoha typech vozidel obtížné a nepříjemné kvůli řadě příznaků, jako jsou závratě, točení hlavy, nevolnost a dokonce zvracení.

Není však zcela jasné, proč si někteří lidé mohou během dlouhé jízdy číst a hrát hry na telefonu, zatímco jiní se celou cestu zoufale snaží, aby jim nebylo špatně. Stejně tak není jasné, proč někteří lidé pociťují nevolnost pouze v určitých typech vozidel a v jiných ne.

Existují dvě teorie, které by tento jev mohly vysvětlit

Teorie smyslového konfliktu předpokládá, že příčinou nevolnosti z pohybu je náš systém rovnováhy. Rovnováhu ale neudržuje pouze jeden jediný smyslový orgán. Lidský organismus kombinuje to, co vidíme a cítíme, s informacemi z rovnovážného orgánu ve vnitřním uchu. To dohromady pomáhá našemu rovnovážnému systému zjistit, kde přesně se nacházíme.

Pokud se informace z očí, vnitřních uší a hmatových nebo tlakových smyslů neshodují, můžeme se cítit nevyrovnaní nebo nejistí. Proto se předpokládá, že nevolnost z pohybu je způsobena nesouladem informací z našich smyslů. Oči a vnitřní ucho říkají našemu tělu, že se pohybujeme, i když ve skutečnosti sedíme na místě.

Čím menší smyslový nesoulad ve vozidle zažíváme, tím nižší je i pravděpodobnost, že se u nás pohybová nevolnost projeví. Například jízda v autě po rovné a hladké silnici způsobuje menší smyslový nesoulad než jízda po klikaté silnici se spoustou výmolů.

Tato teorie je v současné době považována za nejpřesvědčivější vysvětlení nevolnosti z pohybu. Stále se ale snažíme porozumět mozkovým mechanismům, které nevolnost z pohybu způsobují.

Alternativní, ale příbuzná teorie předpokládá, že za vše může kontrola držení těla. Podle ní k pohybové nevolnosti nedochází jen kvůli nesouladu smyslových informací. Nevolnost způsobuje spíše naše neschopnost upravit držení těla tak, aby se tento nesoulad smyslových informací snížil. Ačkoli to dává smysl – zejména proto, že se při cestování nemůžeme vždy pohybovat –, neexistuje mnoho důkazů, které by tuto teorii potvrzovaly.

Žádný jediný důvod

Pohybová nevolnost působí na různé lidi různě. Neexistuje proto jediný důvod, proč někteří lidé trpí pohybovou nevolností častěji než jiní. Rozdíly v tom, jak dobře funguje zrak a rovnovážný systém člověka, však ovlivňují, jak se může člověk cítit v různých typech vozidel.

Některé poruchy – včetně migrény a onemocnění vnitřního ucha jako je Ménièrova choroba – zvyšují pravděpodobnost výskytu nevolnosti z pohybu.

Pravděpodobnost může být ovlivněna také věkem a pohlavím. Podle některých výzkumů dosahují tyto zkušenosti vrcholu kolem devátého nebo desátého roku života a častěji se vyskytují u žen. Není však jisté, proč tomu tak je.

Určitý vliv na míru nevolnosti, kterou člověk může pociťovat, má i typ dopravního prostředku, ve kterém lidé cestují.

Obecně lze říci, že jakýkoli faktor, který zvyšuje nesoulad mezi jednotlivými smysly, které se podílejí na našem systému rovnováhy, zvyšuje riziko nevolnosti z pohybu. Čím déle tento zážitek trvá a čím větší je rozsah pohybu, tím horší jsou příznaky. Například cestování na malé lodi v bouři po dobu delší než osm hodin vyvolá poměrně závažné příznaky. Vedle toho hodinová cesta vlakem bude mít pravděpodobně jen malý vliv, i když trať není dokonale hladká.

Mnoho lidí také uvádí, že nevolnost z pohybu pociťují, když jsou cestujícími a nikoli když vozidlo řídí. Je to pravděpodobně proto, že řidiči (nepřekvapivě) mnohem lépe předvídají pohyb vozidla a reagují na něj svým tělem. Pokud například vozidlo projíždí ostrou zatáčkou, řidič se bude dívat před sebe a předvídat pohyb vozidla při zatáčení, zatímco spolujezdec bude pravděpodobně reagovat na zatáčení tím, že se nakloní do protisměru.

Pohybová nevolnost se neomezuje jen reálný svět. Dalším typem pohybové nevolnosti je nevolnost ve virtuálním prostředí, často při hraní videoher. K nevolnosti zde pravděpodobně dochází kvůli smyslovému konfliktu, kdy se na obrazovce pohybuje prostředí, zatímco tělo zůstává nehybné. Ze stejného důvodu může pohybovou nevolnost vyvolat sledování filmů ve 3D kině.

Pokud patříte k lidem, kteří trpí nevolností z pohybu, bude nejlepší, když se pokusíte omezit nesoulad smyslových informací. Vyhněte se proto čtení v autě, které způsobuje nesoulad mezi tím, co vidíme, a tím, co cítíme, a zkuste se raději dívat z okna. To může pomoci snížit nevolnost, protože vizuální informace nyní lépe odpovídají informacím o rovnováze ve vnitřním uchu. Totéž platí pro lodě a vlaky – soustředění se na projíždějící krajinu může příznaky zmírnit.

Mezi další tipy, jak omezit nevolnost z pohybu, patří nepřejídat se před cestou těžkým jídlem, větrat vozidlo a pravidelně zastavovat (pokud je to možné). Když tyto tipy k odstranění příznaků nestačí, může pomoci užívání léků proti nevolnosti z pohybu (PDF). Ty snižují aktivitu v rovnovážném systému mozku nebo snižují počet signálů, které mozek vysílá do střev, což může pomoci zastavit nevolnost a zvracení.

Tento text vyšel na webu The Conversation pod licencí Creative Commons BY-ND 4.0. Přečtěte si originální článek. Při překladu jsme využili službu Deepl a při editaci provedli několik jazykových úprav.