Pokročilá Einsteinova gravitační observatoř spustí novou éru astronomie

Prozatím to jsou jen plány. Pokud se ale promění ve skutečnost, vznikne pokročilá pozemní gravitační observatoř, která umožní přesné pozorování a měření gravitačních vln. Měla by se jmenovat Einsteinova observatoř (Einstein Telescope) a měla by být evropská.

Jedno z možných umístění Einsteinovy observatoř je trojmezí Německa, Belgie a Nizozemí (Meuse–Rhine Euroregion). Další možností jsou bývalé doly Sos Enattos na severovýchodě italské Sardinie, které jsou dnes součástí geoparku Sos Enattos-Guzzwra.

Taková lokalita by určitě potěšila astrofyzika Achima Stahla z německé techniky Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen v Cáchách, který je členem pracovní skupiny German Einstein Telescope, kde se podílí na vývoji nové generace detektorů gravitačních vln. Einsteinova observatoř by měla být v detekci gravitačních vln oproti dnešním gravitačním observatořím asi desetkrát citlivější.

Tři detektory gravitačních vln

Jak uvádí Stahl, s kolegy chtějí, aby Einsteinova observatoř byla schopná prozkoumat gravitační vlny z oblasti, která je asi tisíckrát větší, než je dnešní dosah gravitačních observatoří. Měla by nalézt podstatně více zdrojů gravitačních vln, včetně těch, co jsou pro dnešní observatoře příliš slabé. Také by měla detekovat gravitační vlny z extrémně těžkých objektů, které mají nízké frekvence.

Einsteinovu observatoř by měly tvořit 3 detektory gravitačních vln. Každý z nich bude mít dva pokročilé laserové interferometry se dvěma rameny o délce 10 kilometrů. Kvůli co největšímu odstínění rušivých vlivů okolí by Einsteinova observatoř měla být vybudována v hloubce 250 metrů pod zemským povrchem.

Stahl zdůrazňuje, že plánují společně s kolegy z jiných odvětví astronomie. Einstenova observatoř bude pracovat s observatořemi nové generace, které budou pozorovat vesmír v různých oblastech elektromagnetického záření (multimessenger astronomy), od rádiových vln po gama záření.

Pokud tyto plány vyjdou, budou mít astronomové k dispozici současně velmi citlivé „uši“ (na gravitační vlny) a neméně citlivé „oči.“ S takovým vybavením bude možné sledovat fascinující události v hlubokém vesmíru v takové šíři, jako nikdy předtím. Bude to nová éra astronomie.