Pokud chce EU splnit klimatické cíle, musí do 10 let postavit téměř 3 miliony nabíječek pro elektromobily

Zpráva britského think tanku Transport & Enviroment odhaduje, že do roku 2030 bude po Evropě jezdit cca 44 milionů elektrických vozidel, jejichž majitelé či provozovatelé budou potřebovat zhruba 3 miliony veřejných nabíječek napříč celým kontinentem. Tedy alespoň pokud chce EU dosáhnout slibované uhlíkové neutrality do roku 2050.

V současnosti je napříč Evropou zhruba jen 175 000 veřejných nabíjecích stanic, což zatím odpovídá poptávce. T&E však v příštích letech očekává vzestup popularity elektromobilu a očekává, že během deseti let bude potřeba vybudovat přes 2,8 milionu nabíječek, což by podle odhadů T&E mohlo vyjít zhruba na půl bilionu korun.

Snadněji realizovatelné, než se dnes může zdát

Na první pohled je to obrovská suma, podle odhadů T&E by však každoroční investice měla odpovídat zhruba 3 % výdajů EU na dopravu. K rozvoji by navíc mělo dojít ve veřejném i soukromém sektoru, kde by měly prioritu dostat nabíječky u domů a na pracovních místech. Dalších 20 až 30 procent nabíječek by pak podle T&E mělo být vystavěno ve „znevýhodněných a méně obydlených oblastech.“

T&E navíc podle informací našich britských kolegů z Autoexpress věří, že část investic bude možné uplatnit v rámci balíčku „Green Deal“ („Zelená dohoda pro Evropu“), který Evropská komise představila před koncem minulého roku. Ten je přitom souhrnem opatření, která by měla vést ke snižování emisí napříč celým kontinentem.

„Grean Deal pro dopravu se může stát skutečností pouze s bezemisní infrastrukturou. To znamená investovat peníze do zakládání nabíjecích stanic, především u domovů a na pracovištích, a nebudovat další potrubí pro fosilní paliva. Počet nabíjecích stanic dosud držel krok s poptávkou, ovšem nadcházející vzestup elektromobilů bude třeba podpořit masivním rozšířením nabíjecí sítě,“ cituje AutoExpress Luciena Mathieu, analytika T&E v oblasti přeprava a E-mobilita.

„Přechod na elektromobilitu vytvoří na evropském průmyslovém trhu příležitost ve výši několika miliard euro v oblasti rozvodných sítí a výroby, instalace a údržby veřejných nabíječek. EU musí udělat vše pro to, aby bojovala proti klimatické nouzi a současně podporovala pracovní místa v Evropě.“

Článek připravila redakce Auto.cz