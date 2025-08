Pokud máte přebytečné bitcoiny, na prodej je první superjachta na vodík. Prý patřila Billu Gatesovi

Pokud nevíte co s druhou polovinou léta, což takhle vyrazit na Jadran v nové jachtě? Jedna je teď k mání u Edmistonu, bude to ale chtít peněženku plnou bitcoinů. Není to totiž ledajaká pramice, ale vodíková superjachta Breakthrough, kterou média spojují se zakladatelem Microsoftu Billem Gatesem.

Nutno podotknout, že Bill ani jeho nadace nikdy vlastnictví nepotvrdili, podle Fortune je to ale veřejné tajemství a výčet možných vlastníků plavidla za 645 milionů dolarů zase nebude tak dlouhý.

Vodík na efekt, dieselagregát na dálkovou plavbu

V každém případě, superjachtu postavili nizozemští konstruktéři z Feadshipu, na jejichž webu najdete pár skromných informací se základní specifikací:

Délka: 118,8 metrů

118,8 metrů Elektrický ohon: 2× 3200 kW, ABB

2× 3200 kW, ABB Rychlost: 17 uzlů (31 km/h)

17 uzlů (31 km/h) Dosah: 6 500 námořních mil (12 000 kilometrů)

6 500 námořních mil (12 000 kilometrů) Nádrž na palivo: 605 kubíků

605 kubíků Nádrž na vodu: 142 kubíků

142 kubíků Kabiny: 15

15 Přepravní kapacita: 30 pasažérů

30 pasažérů Posádka: 43 členů

43 členů Spuštěna na vodu: květen 2024

květen 2024 Dokončena: květen 2025

Breakthrough je první plně funkční superjachta s hybridním pohonem, o který se starají dieselagregáty s možností nasazení ekologicky šetrného biopaliva pro delší plavby a zcela bezemisní vodík podchlazený na -253 °C. Ten ovšem slouží pouze pro kratší trasy.

Bazén s protiproudem v ceně

Pokud máte rádi výhled na moře, Breakthrough dále nabízí čtrnáct balkonů, sedm platforem pro přímý vstup do moře a pochopitelně nechybí ani osmimetrový bazén. Protiproud a podvodní kukaň pro hosty v ceně. Pochopitelně nechybí ani improvizovaný heliport, který je v této kategorii jacht naprostou samozřejmostí.

Podle Fortune sice neexistuje jediný důkaz, že se kdy Bill Gates na superjachtě plavil – a na rovinu, nepatří úplně k typickým uživatelům podobné techniky –, nicméně spekulace, že alespoň nepřímo patří do jeho portfolia, pochopitelně zvedly vlnu zájmu a Breakthrough je tak nyní slavnější než Titanic. Nelze než doufat, že ji nepotká stejný osud.