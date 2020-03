Pokud nastane potřeba, bude Tesla vyrábět ventilátory pro pacienty s koronavirem, slíbil Elon Musk

Pacienti u kterých se silně projeví nákaza koronavirem a s tím spojené i problémy s dýcháním, potřebují často k přežití přístroj s ventilátorem, kterým jim pomáhá dýchat. A protože v některých nemocnicích USA začíná být těchto přístrojů nedostatek, možná se vrhne na pomoc i samotná Tesla.

V twitterové komunikaci totiž Elon Musk odpověděl, že Tesla je připravena pomoci s výrobou ventilátorů, které jsou podle něj mnohem jednodušší, než třeba HVAC systém pro Modely S a X nebo systém podpory života pro lidskou posádku v modulech SpaceX.

This is great news. I don't know exactly which hospitals are most in need, but my understanding is NYC and Seattle hospitals are in acute danger. If you're a hospital with a ventilator shortage or someone in a position to compile a list, please let @elonmusk and me know here. https://t.co/cecrQIj9GS