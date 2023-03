Pokud nebudete splácet leasing, autopilot odveze vůz zpět k prodejci. Technologii si už patentoval Ford

Americký výrobce automobilů Ford získal patent na dosud neviděnou technologii pro samořídící vozidla, která míří na osoby, kteří mají problém s plněním svých splátek. Pokud řidič nezvládne včas odesílat požadované platby za auto, vůz ho postupně začne trestat a nakonec sám odjede zpátky do prodejny, či dokonce zavolá policii.

Technologie popsaná v patentu je určená pro situace, kdy lidé mají auto na úvěr nebo leasing a musejí měsíčně odesílat určitou částku za to, že auto vlastní/využívají. Většina osob si sice své finanční povinnosti plní, čas od času se ale najdou hříšníci, kteří splátky přestanou posílat nebo je posílají pozdě.

V současnosti při takových momentech zasáhnou společnosti, se kterými mají řidiči uzavřenou smlouvu. Nejdříve posílají upomínkové dopisy, pak vyčíslí sankce a když osoba stále nereaguje, nakonec jí přijdou auto fyzicky vzít.

Ford chce tento proces automatizovat, a to doslova. Skrze technologii, která má být určena pro budoucí samořídící vozy, by tyto společnosti vyslaly do auta signál, že dochází k porušování smluvních podmínek a vůz by si na absenci plateb sám začal stěžovat.

Nejdříve by na to šel jemně a na obrazovce by dvakrát ukázal upomínku, že řidič neodeslal platbu. Toto upozornění by ještě fungování auta nijak neovlivnilo. Pokud by ale řidič nereagoval a peníze neposlal, postupně by mu vůz ze života začal dělat peklo. Ford to v patentu nazývá „vícekrokový postup pro zpětné vlastnictví“.

Diagram systému Fordu, kterým by autonomní vozidla upozorňovala neplatiče

Auto by po zobrazení upozornění začalo vypínat jednotlivé funkce, které sice nejsou kriticky důležité pro jeho provoz, ale zároveň se bez nich obejít nechcete. Například by přestalo nabízet GPS navigaci, deaktivovalo by hudební systém nebo znemožnilo používání klimatizace.

Pokud by ani tyto nepříjemnosti řidiče nedonutily peníze poslat, auto by po nastartování začalo vydávat zvukový tón, něco na způsob alarmu. Ford upozorňuje, že tento tón by byl velice nepříjemný.

Nakonec by auto svého řidiče dovnitř vůbec nepustilo. Výjimkou by byly jen krizové situace, například v případě zdravotní indispozice, kdy by řidič auto musel opravdu nutně použít, ale patent nepopisuje do detailu, jak by osoba svému (uraženému) autu dokazovala, že krizová situace nastala.

Poslední úroveň sankce za neplacení by byla, že auto by samo odjelo zpátky do servisu, prodejny, showroomu či prostě na vrakoviště. Adresu by si určila společnost, které by řidič byl dlužný. Pokud by tomuto odjezdu chtěl řidič zabránit tím, že by auto zamknul do garáže, vozidlo by samo zavolalo policii.

Jde zatím jen o patent, takže není jisté, zda Ford technologii mezi své produkty skutečně zařadí. Podobný systém je vhodný jen pro autonomní auta a od jejich plošného nasazení jsme ještě stále daleko. Ford o patent zažádal před rokem a půl, americký patentový úřad mu jej udělil letos v únoru.