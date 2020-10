Pokud se zapojíte do analýzy české DNA, dozvíte se, odkud pocházíte. Zdarma

Komerční analýzou DNA se dnes zabývá celá plejáda firem, která vám korespondenčně a za úplatu pošle třeba hrubý odhad historie vašich předků – tedy odkud pocházíte, anebo náchylnost k některým chorobám.

Nyní se ale můžete zapojit zdarma a ke všemu prospět dobré věci. Brněnské výzkumné centrum CEITEC při Masarykově univerzitě totiž zpracovává projekt A-C-T-G, tedy Analýzu českých genomů pro teranostiku.

Pokud se stále ztrácíte, vězte, že cílem je sestavení kontrolní databáze genetické informace typické pro českou populaci, což by mělo přispět k včasné a přesné diagnostice genetických onemocnění.



Haploskupiny na území Evropy

Výzkumníci proto hledají více než tisícovku vzorků od dobrovolníků ze všech krajů Česka. Ti se za odměnu dozvědí, odkud pocházejí a další zajímavé informace o vlastní DNA. Odběrová místa jsou v Praze a Brně.

Není to ale jen tak. Byť jsou kapacity stále k dispozici, nemůže se přihlásit každý. Síto je relativně přísné:

Věk 30-55 let

Zdravý jedinec, tzn. bez závažného genetického onemocnění

Rodiče účastníka pocházejí ze stejného kraje (otec se narodil ve stejném kraji jako matka)

Vylučujícím kritériem je právě probíhající těhotenství, přijetí krevní transfuze v posledním půl roce a absolvování transplantace orgánu kdykoli v průběhu života

Samotným odběrovým vzorkem tkáně pak bude vaše krev – dvě běžné odběrové zkumavky.

„Za účast v projektu nezíská sice dobrovolník žádnou finanční odměnu, ale dozví se o sobě mnoho zajímavých informací. Zjistí například, jaký je odhad jeho dávného původu, který se datuje desetitisíce let zpět. Ženy se dozví, do kterého mitochondriálního klanu náleží, mužům sdělíme jejich Y-haplotyp (viz obrázek výše). Právě to jim pomůže v jejich genografické analýze,“ píše se na webu studie.

