Pokus o dosažení oběžné dráhy japonskému startupu nevyšel. Raketa explodovala jen několik sekund po startu

Raketa Kairos japonského startupu Space One explodovala jen několik sekund po startu a její trosky zapálily část odpalovací rampy i nedaleký les. Upozornil na to deník The New York Times a agentura Reuters.

Pro dotyčnou společnost jde o další velkou překážku na cestě za splněním jejího snu: stát se prvním ryze komerčním japonským subjektem, který dopraví na oběžnou dráhu satelit. V případě této první mise se konkrétně mělo jednat o špionážní družici patřící Cabinet Satellite Intelligence Center.

Ředitel Space One Mamoru Endo na tiskové konferenci odhalil, že Kairos detekoval určitou abnormalitu, na což reagoval aktivací svého autodestrukčního systému.

„Raketa ukončila let poté, co usoudila, že splnění její mise by bylo obtížné,“ dodal prezident startupu Masakazu Toyoda.

V současné době není jasné, kdy se uskuteční další pokus. Space One však rozhodně nehodlá hodit ručník do ringu. „Nepoužíváme slovo ‚neúspěch‘, protože každá zkouška nám přináší... nová data a zkušenosti pro další výzvu,“ konstatoval Toyoda a dodal:

„Rocket Lab také nedosáhla svého cíle hned při inauguračním letu rakety Electron, ale pokračovala vypuštěním dalších tří raket v průběhu druhého roku. Tady se nemůžeme zastavit – musíme s touto firmou soutěžit.“