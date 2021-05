Pokus o reparát: Kosmická loď Starliner se znovu vydá do vesmíru v červenci

Kosmická loď Starliner od Boeingu je připravena absolvovat svůj druhý nepilotovaný let – a to 30. července. Informovala o tom Agence France-Presse (AFP).

Připomeňme, že první demonstrační let k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) – který se uskutečnil v prosinci 2019 – skončil fiaskem. To, co původně mělo být osmidenní misí, nakonec trvalo pouhé dva dny a Starliner svého cíle vůbec nedosáhl.

Dotyčná kosmická loď se totiž kvůli problému s časovačem dostala na nižší oběžnou dráhu a spotřebovala více paliva, než měla. V důsledku toho nemohla pokračovat k ISS a musela se vrátit zpět na Zemi.

Astronauty, kteří jednoho dne mají usednout do jejích křesel, však tento neúspěch neodradil. „Nemůžu se dočkat, až si to vyzkouším,“ konstatoval Mike Fincke z NASA poté, co sledoval předčasné přistání Starlineru v Novém Mexiku.

NASA následně provedla hodnocení a dospěla k závěru, že Boeing by měl přijmout 80 nápravných opatření. V červenci tedy zjistíme, zda se jmenovaná společnost ze svých chyb poučila.

Titulní foto: NASA HQ PHOTO, CC BY-NC-ND 2.0