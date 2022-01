Poláci našli v Ománu 4 000 let starou deskovku. Lidé pařili „Člověče, nezlob se“ už ve starověku

Deskovky jsou věčné. Zatímco dnes Češi po večerech paří Desítku a boomeři alespoň staré dobré Člověče, nezlob se, naši předci před mnoha tisíci let hráli v podstatě to samé. Házeli kostkami a cílem bylo dostat figurky do domečku – respektive mimo herní desku.

Zhruba taková byla pravidla Královské hry z Uru, jejíž kořeny sahají nejméně do roku 2 500 př. n. l. Polští archeologové z Varšavské univerzity nyní objevili něco podobného na starověkém nalezišti v severním Ománu.

Laik by podobný nález snadno přehlédl, na fotografii je ale kus kamene s patrnou maticí důlků. Je to část herní desky a hry, která se podobá té z Uru a v době bronzové se vyskytovala v různých variacích na celém Středním východě.



Kámen s důlky je součástí starověké hry

Podle polských expertů je naleziště, ve kterém objevili i měděné relikty dokládající tehdejší čilý obchod, nejméně 4 000 let staré.



Královská hra z Uru tak trochu připomínala současné Člověče, nezlob se!