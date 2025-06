Polák, Maďar a Ind se mohli podívat na ISS, mise Axiom 4 ale dostala stopku. Může za to věčně rozbitý ruský modul

Společnost Axiom si pronajímá kosmické lodě Crew Dragon pro lety k ISS. Na palubě čtvrté mise budou astronauti z Polska, Maďarska a Indie. Velitelkou mise je astronautka Axiomu Peggy Whitson. V budoucnu by se mohl tímto způsobem na ISS vydat i český astronaut Aleš Svoboda.

Původně měla mise Ax-4 odstartovat už před pár dny, ale v úterý SpaceX oznámila, že start odkládá kvůli problémům s nosnou raketou Falcon 9. Po statickém testu rakety byl objeven únik kapalného kyslíku.

Únik vzduchu na ISS

Ve čtvrtek však přišlo oznámení NASA i Axiomu, podle něhož se start mise odkládá na neurčito. Za novým odkladem je také únik ale na úplně jiném místě – na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS).

Roskosmos řeší už od roku 2019 problém s únikem vzduchu na svém modulu Zvezda. Konkrétně jde o malý tunel známý pod ruskou zkratkou PrK, který spojuje modul Zvezda se zadním dokovacím portem, k němuž se pravidelně připojují ruské zásobovací lodě Progress.



Zadní část modulu Zvezda s připojenou lodí Progress

Zatím není jasné, co přesně se stalo, nebo zda jde jen o preventivní opatření. NASA mluví o tom, že v rámci probíhajícího vyšetřování spolupracuje s Roskosmosem na „pochopení nové tlakové charakteristiky po nedávné opravě nejzazšího zadního segmentu servisního modulu Zvezda.“

„Kosmonauti na palubě vesmírné stanice nedávno provedli inspekci vnitřních povrchů přetlakového modulu, utěsnili některé další podezřelé oblasti a změřili aktuální míru úniku,“ uvedla NASA.

„Po tomto úsilí nyní segment udržuje tlak. Odložení mise Axiom 4 poskytuje NASA a Roskosmosu další čas na vyhodnocení situace a určení, zda je nutné provést další kroky. NASA přenechává odpovědi na konkrétní otázky ohledně modulu Zvezda Roskosmosu.“

Mise Axiomu jsou fakticky turistickými lety, takže jejich odklad nezpůsobuje tak velké logistické problémy, jako odklady misí se stálými posádkami stanice. Nejbližším příletem lodě s posádkou má být mise Crew-11 v srpnu.

Dlouhodobé problémy

Vzduch z tunelu PrK uniká od září 2019. Ruští kosmonauti několikrát trhliny opravili a dočasně snížili míru úniku. Na začátku docházelo ke ztrátě necelých 0,5 kilogramu vzduchu za den, ale vloni v dubnu to bylo až 1,7 kilogramu denně.

Praxe má být dnes taková, že kosmonauti uzavírají poklop vedoucí ze Zvezdy do PrK a otevírají ho jen v případě, že potřebují přístup k připojené lodi Progress, která dopravuje na ISS zásoby. Pokud je otevřen poklop vedoucí do PrK, je uzavřen poklop vedoucí do amerického segmentu ISS, aby se v případě nejhoršího zabránilo dekompresi celé stanice.



Posádka mise Axiom 4

Roskosmos a NASA v minulosti nenašli shodu na tom, jak velký únik by mohl představovat riziko pro ISS. V krajním případě by musel být poklop uzavřen trvale, čímž by Rusové přišli o jeden ze svých čtyř dokovacích portů.

Rusové se domnívají, že nejpravděpodobnější příčinou trhlin je vysoká cyklická únava způsobená mikrovibracemi. Podle NASA může být příčin více. Tou primární ale bude nejspíše stáří stanice. Za měsíc oslaví Zvezda 25. výročí na oběžné dráze.

Podle současných plánů by měla ISS skončit v roce 2031, kdy ji speciálně upravená loď SpaceX navede do hustých vrstev atmosféry. Zbytky pak dopadnou do Tichého oceánu.