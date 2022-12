Policisté ze San Francisca dostali povolení používat zabijácké roboty

Sanfranciská policie dostala od vedení města povolení zabíjet civilisty pomocí robotů. Upozornil na to deník San Francisco Chronicle.

SFPD tvrdí, že tito roboti by mohli být nasazeni například během útoků různých šílených střelců nebo proti sebevražedným atentátníkům. Pro přijetí návrhu hlasovalo 8 z 11 zastupitelů.

„Mohla by nastat mimořádná okolnost, kdy by v prakticky nepředstavitelné nouzi mohli chtít nasadit smrtící sílu, aby v nějaké hrozné situaci někomu zabránili způsobit další škody,“ řekl k tomu člen San Francisco Board of Supervisors Aaron Peskin.

Mimořádné pravomoci pro policii

Připomeňme, že v USA již v zabijáčtí roboti nasazeni byli. V roce 2016 se dallaské policejní oddělení stalo prvním v zemi, které pomocí takového stroje zlikvidovalo vraha 5 tamějších strážců zákona.

Podle některých zahraničních komentátorů však rozhodnutí San Francisca představuje další důkaz toho, že americká policie v poslední době dostává mimořádné pravomoci, díky nímž by mohla snadno porušovat občanská práva.

Tato zpráva ostatně přichází krátce poté, co policie v Oaklandu požádala o povolení vyzbrojit roboty potenciálně smrtícími nástavci podobnými brokovnicím. O několik dní později však od této dystopické myšlenky ustoupila.