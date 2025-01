Polsko postaví v Baltském moři jednu z největších větrných elektráren na světě

Dánská energetická společnost Ørsted a polský energetický gigant PGE se dohodli na výstavbě obří větrné farmy Baltica 2, která bude největším projektem svého druhu v Baltském moři. Farma zabere plochu asi 190 kilometrů čtverečních, na které bude rozmístěno 107 větrných turbín. Projekt již získal všechna potřebná povolení a má podepsanou smlouvu o připojení k síti s polským provozovatelem přenosové soustavy PSE.

„Rok 2025 bude pro polskou ekonomiku zlomový,“ prohlásil při slavnostním zahájení projektu polský premiér Donald Tusk. „Energie nám zajistí bezpečnost a impuls pro ekonomický rozvoj. Tato investice je součástí gigantického projektu, v jehož rámci vybudujeme do roku 2040 větrné elektrárny o celkovém výkonu 18 gigawattů.“

Poloha větrné farmy Baltica 2

Větrná farma Baltica 2 vyroste přibližně 40 kilometrů od pobřeží u města Ustka. Se 107 větrnými turbínami vysokými 250 metrů o celkovém výkonu 1,5 gigawattu dokáže od roku 2027 zásobovat čistou elektřinou více než 2,5 milionu polských domácností. Pro představu – výkon odpovídá přibližně 3/4 výkonu jaderné elektrárny Temelín.

Větrná farma Baltica 2

Projekt za 7,1 miliardy eur (v přepočtu asi 178 miliard korun) představuje významný milník v polské energetické transformaci. „Baltica 2 diverzifikuje polskou výrobu elektřiny, posílí energetickou bezpečnost a poskytne čistší a cenově dostupnější energii,“ vysvětluje generální ředitel PGE Dariusz Marzec. Půjde o společný podnik s podílem 50:50 mezi Ørsted a PGE, přičemž PGE získala úvěry od 24 finančních institucí včetně EIB a EBRD.

Výstavba začne letos odstraňováním balvanů z mořského dna. V roce 2026 se začnou instalovat základy pro turbíny, podmořské kabely a transformační stanice. Samotné větrné turbíny od firmy Siemens Gamesa budou vztyčeny v roce 2027. Pro skladování, předmontáž a instalaci komponent bude využíván přístav Gdaňsk.

Poláci sázejí na vítr

Projekt je zajímavý i z ekonomického hlediska. Má garantovaný výkupní tarif na 25 let s ochranou proti inflaci. Výchozí cena za megawatthodinu bude stanovena na základě dohodnuté ceny 71,82 eur (1805 Kč) z roku 2021 plus kumulovaná inflace.

„Společně píšeme novou kapitolu v polském energetickém sektoru a budujeme průmysl, který přinese pracovní místa a průmyslový rozvoj na desetiletí dopředu,“ uvedl zástupce generálního ředitele firmy Ørsted Rasmus Errboe.

Baltica 2 je součástí ambiciózní polské energetické politiky. Země si stanovila cíl instalovat do roku 2030 větrné elektrárny na moři o celkovém výkonu 5,9 gigawattu a do roku 2040 dosáhnout 11 gigawattů. To by mělo výrazně přispět k transformaci Polska na nízkoemisní ekonomiku a posílit jeho energetickou nezávislost.

