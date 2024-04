Polsko se připravuje na stavbu první jaderné elektrárny. Spuštění je naplánováno na rok 2033

V srpnu loňského roku bylo dle webu Statista v Evropě v provozu 167 jaderných reaktorů. Zdaleka nejvíce reaktorů v provozu měla Francie, která jich provozovala 56. Na dalších pozicích následovalo Rusko, Ukrajina a Spojené království. Česko se se svými čtyřmi reaktory v Dukovanech a dvěma v Temelíně umístilo na sedmém místě.

V žebříčku vůbec nefiguruje náš severní soused – Polsko. Důvod je prostý: na území této země se zatím nenachází ani jeden jediný reaktor. To se však má v relativně dohledné době změnit. 2. listopadu 2022 premiér Mateusz Morawiecki oznámil, že polská vláda vybrala pro chystanou jadernou elektrárnu projekt reaktoru Westinghouse AP1000.

První jadernou elektrárnu v Polsku postaví tak americká firma Westinghouse. Bude stát v severní části země v Pomořanském vojvodství v Lubiatowo-Kopalino. Stavební práce by měly začít do konce roku 2026 a první reaktor by měl být uveden do provozu v roce 2033.

Jaderná elektrárna se třemi bloky

Jaderná elektrárna se bude skládat ze tří bloků, přičemž každý poskytne výkon 1 250 MWe (pro srovnání: každý blok temelínské jaderné elektrárny má výkon 1086 MWe). Elektrárna bude používat reaktory AP1000 s plně pasivními bezpečnostními systémy a modulární konstrukcí. K jejich chlazení má sloužit voda z Baltského moře přiváděná potrubím o délce 5,5 kilometrů. Investorem a provozovatelem bude státní společnost Polskie Elektrownie Jądrowe.

V říjnu 2023 povolil regionální úřad Pomořanského vojvodství přípravné práce na staveništi. Získání rozhodnutí o umístění elektrárny otevřelo možnost podniknout další kroky. Projekt první jaderné elektrárny se díky tomu pomalu, ale jistě rozjíždí.

V současné době probíhá příprava lokality pro hloubkové geologické práce, které definitivně potvrdí správnost vybrané lokality pro jadernou elektrárnu. Tímto způsobem bude budoucí staveniště podrobně prozkoumáno mimo jiné na přítomnost případné nevybuchlé munice. Připravuje se také vykácení okolního lesa.

Sedm polských dodavatelů

V úterý 9. dubna oznámil Westinghouse výběr sedmi polských dodavatelů, kteří se budou podílet na výstavbě jaderné elektrárny. Jmenovitě jde o firmy Polimex Mostostal Siedlce, Baltic Operator (Baltic Industrial Group), Mostostal Kielce, Mostostal Kraków, ZKS Ferrum, Famak a Energomontaż-Północ Gdynia.

„Zapojení předních dodavatelů, jako jsou ti, které jsme dnes oznámili, bude mít pro vizionářský projekt jaderné elektrárny firmy Westinghouse zásadní význam.“ uvedl v tiskovém prohlášení prezident společnosti David Durham.

Pro zajímavost: nepůjde o úplně první stavbu jaderné elektrárny na Polském území. V letech 1982 až 1990 byla v Polsku budována jaderná elektrárna Żarnowiec, která měla mít čtyři jaderné reaktory a celkový výkon 1600 MW. Její stavba však byla z důvodu odstupu Polska od východního bloku a také kvůli Černobylské havárii z roku 1986 zastavena.

Jediným funkčním jaderným reaktorem na území této země je experimentální reaktor Maria v Otwocku, který v současnosti spravuje Institut pro atomovou energii.