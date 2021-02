Porsche 911 jako offroad? Půjde to, sporťáky do terénu začne stavět Gemballa

Sedmadvacetiletý Marc Philipp Gemballa chystá offroadový speciál ve stylu dakarského Porsche 959. Dostane stovky koní a famózní tvary, postaven bude na základě současné verze modelu 911.

Společnost Gemballa v osmdesátých letech minulého století proslula divokými úpravami Porsche a ve své činnosti pokračovala až do roku 2010, kdy byl v Jihoafrické republice zavražděn její zakladatel Uwe Gemballa. S jeho úmrtím je mimochodem spojován uprchlý podnikatel Radovan Krejčíř.

Po Gemballově smrti byla společnost prodána a funguje dodnes pod stejným jménem. Syn zakladatele Marc Philipp si nyní založil svou vlastní firmu, která chystá speciál s názvem „Project Sandbox.“ Na bázi aktuální generace Porsche 911 Turbo S vzniká terénní sportovní vůz, silně inspirovaný závodním Porsche 959.

Vzniknout má 40 kusů, přičemž prvních deset je již prodaných. Na stroji spolupracují například výrobci výfuků Akrapovič, technologická společnost Vela Performance, aerodynamiku ladí experti z KLK Motorsport a o pohon se postará ladičská společnost RUF.

Ta by měla zvednout výkon plochého šestiválce ze sériových 478 kW na více než 550 kW, maximum točivého momentu by pak mělo stoupnout z 800 N.m na 930 N.m. Výsledek bude bezesporu zajímavý, podobný speciál mimochodem připravuje i společnost Gemballa GmbH, tedy nástupnická firma otce Marca Phillipa. Cena nebyla zveřejněna, patrně spadá do kategorie „jestli se musíte ptát, není to auto pro vás.“

Článek připravila redakce Autorevue.cz