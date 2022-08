Porsche porazilo Teslu. Taycan Turbo S je podle času z okruhu Nürburgring nejrychlejší sériový elektromobil

Ještě to není ani rok, co Tesla Model S Plaid porazila na závodním okruhu Nürburgring s časem 7:35.58 konkurenční elektromobil Porsche Taycan Turbo. Elon Musk se tenkrát chlubil rekordem s průměrnou rychlostí 166,320 km/h. Bylo to ale až napodruhé, první pokus skončil havárií.

Teď se zase směje německá automobilka. Její Porsche Taycan Turbo S z elektrorekordu sebralo další dvě sekundy a vývojový jezdec Lars Kern skončil na okruhu s časem 7:33.35. Porsche má teď tedy – alespoň podle výsledku na Nürburgringu – nejrychlejší produkčně vyráběný elektromobil.

A takhle mu to jelo:

AutoRevue.cz zmiňuje, že vůz byl vybavený novým performance kitem a podvozkem PDCC a až na nezbytnou bezpečnostní výbavu byl zcela sériový. To následně potvrdilo i ověření od TÜV. V performance kitu jsou především 21palcová kola RS-Spyder, pneumatiky Pirelli P Zero Corsa a kalibrace nervového systému podvozku Porsche 4D Chassis Control.

Mimochodem stejný jezdec Lars Kern drží i rekord okruhu v kategorii sériově vyráběných automobilů bez ohledu na druh pohonu. S benzínovým Porsche 911 GT2 RS(MR) mu v červnu 2021 na projetí stačil čas 6:38.84. S čerstvým elektrickým rekordem by se dostal až zhruba na 85. příčku tohoto žebříčku.

U běžně nevyráběných automobilů má od roku 2018 nejlepší čas 5:19.55 a současně absolutní rekord okruhu závodní Porsche 919 Hybrid EVO.

Můžete si připomenout i loňskou rekordní jízdu Tesly Model S Plaid: