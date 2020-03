Porsche pro svá auta chystá nová supersedadla. Bude je tisknout na 3D tiskárně

Automobilka Porsche si nyní do výroby osobních automobilů přisvojuje další technologii, kterou doposud využívala pouze v motorsportu. Stalo se jím skořepinové sedadlo, které lze vyrobit přesně podle potřeb zákazníka díky technologii 3D tiskáren.

„Sedadlo je styčným bodem mezi řidičem a vozidlem a je velmi důležité pro přesné ovládání. Proto jsou na míru šitá sedadla v závodních vozech již běžnou praxí. Díky technologii 3D tisku tak přinášíme našim zákazníkům možnost vyzkoušet si další technologii přímo z motorsportu“, říká Michael Steiner z vývoje.

Personalizovaná sedadla si budou moct zákazníci vybrat ve třech úrovních pevnosti - hard, medium a soft. Složena budou ze sendvičové konstrukce a základní podpora samotné skořepiny bude vyrobena z extrudovaného polypropylenu, který se používá například při výrobě závodních RC letadel.

Skořepinové sedadlo na míru pro řidiče bude součástí programu Porsche Tequipment a v nabídce modelů 718 a 911 se objeví již v květnu. To ovšem ještě není finální krok. Vyrobí se 40 prototypů sedadel, která budou zákazníci zkoušet na závodních tratích. Jejich zpětná vazba se promítne do finálního vývoje a hotový produkt zamíří do nabídky Porsche až v příštím roce.