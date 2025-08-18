Portugalci vyrábí psí sušenky z tělíček mrtvých bakterií. Teď jsou na řadě proteinové tyčinky pro lidi

Zatímco nejeden našinec se v supermarketech poprvé seznamuje s jedlými červy na parmezánu, kteří už dobyli i Lidl, v Lisabonu jedou vyšší level a pustili se rovnou do výroby pozoruhodné bakteriální mouky.
Zatím z ní sice pečou jen různé krmné směsi a sušenky pro psy, co je ale dobré pro Betynu, bude nejspíše jednou přínosné i pro všechny primáty včetně člověka.
MicroHarvest fermentuje zbytky
Řeč je o portugalsko-německém biotechnologickém startupu MicroHarvest, který do speciálních tanků nahází obilniny, cukrovou řepu a další na sacharidy bohaté zbytky zemědělství a nechá je pěkně kvasit. Cílem ovšem není výroba bioplynu nebo snad poctivé řepovice, ale kultivace vybraných mikroorganizmů.
Fermentační nádoby MicroHarvest
Ti se zvesela pustí do hostiny, kynou a množí se, načež postupně nahradí původní biomasu. Když poté inženýři fermentační kádě vypustí a vysuší nevzhlednou světlehnědou hmotu, zrodí se prášek, který připomíná masokostní moučku nebo třeba jemně pomletý třtinový cukr.
Mouka z vysušených tělíček mikroorganizmů
Prášek tvoří nebohá tělíčka původních bakterií a dalších lahůdek bohatých na protein. Ke šťavnatému stejku to má sice daleko – Micro Harvest se ostatně chlubí, že toto je 100% vegan –, moučka je ale základní materiál, ze kterého se už dá ukuchtit ledacos.
Moučka z vysušených bakterií od MicroHarvest
Může to být univerzální krmná směs, už zmíněné psí sušenky, u kterých beztak nepoznáte, z čeho je kdo vlastní vyrobil, no a časem i proteinové tyčinky pro lidi. Tam ostatně často platí totéž.
Zmrzka z vysušených bakterií
A co více, díky jemné struktuře a neutrální chuti by se prý mohla jednou zvláštní látka používat i k výrobě zmrzlin. Zlí jazykové sice namítnou, že kdejaký zmrzlinář prodává kopeček za padesát se salmonelou už dnes, proteinová a nutričně bohatá kaše z Lisabonu je ovšem úplně jiná liga.
Portugalci se těší, že sušenými mikroorganizmy nakrmí svět a vymýtí hlad, no a my jim jen držíme palce, ať se hlavně poperou se zpravidla nelichotivým míněním veřejnosti. Ta se totiž dodnes zdráhá pozřít i neškodný umělý burger, natož opražený hmyz a sušinu z fermentace zbytků v zemědělství.