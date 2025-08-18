Živě Premium
Portugalci vyrábí psí sušenky z tělíček mrtvých bakterií. Teď jsou na řadě proteinové tyčinky pro lidi | Zdroj: Micro Harvest

Zdroj: Micro Harvest

Portugalci vyrábí psí sušenky z tělíček mrtvých bakterií. Teď jsou na řadě proteinové tyčinky pro lidi

Jakub Čížek
18. srpna 2025
Diskuze (2)

Zatímco nejeden našinec se v supermarketech poprvé seznamuje s jedlými červy na parmezánu, kteří už dobyli i Lidl, v Lisabonu jedou vyšší level a pustili se rovnou do výroby pozoruhodné bakteriální mouky.

Zatím z ní sice pečou jen různé krmné směsi a sušenky pro psy, co je ale dobré pro Betynu, bude nejspíše jednou přínosné i pro všechny primáty včetně člověka.

MicroHarvest fermentuje zbytky

Řeč je o portugalsko-německém biotechnologickém startupu MicroHarvest, který do speciálních tanků nahází obilniny, cukrovou řepu a další na sacharidy bohaté zbytky zemědělství a nechá je pěkně kvasit. Cílem ovšem není výroba bioplynu nebo snad poctivé řepovice, ale kultivace vybraných mikroorganizmů.

5b8b996a-2574-4a4f-a30e-ab697f8537ac
Fermentační nádoby MicroHarvest

Ti se zvesela pustí do hostiny, kynou a množí se, načež postupně nahradí původní biomasu. Když poté inženýři fermentační kádě vypustí a vysuší nevzhlednou světlehnědou hmotu, zrodí se prášek, který připomíná masokostní moučku nebo třeba jemně pomletý třtinový cukr.

Mouka z vysušených tělíček mikroorganizmů

Prášek tvoří nebohá tělíčka původních bakterií a dalších lahůdek bohatých na protein. Ke šťavnatému stejku to má sice daleko – Micro Harvest se ostatně chlubí, že toto je 100% vegan –, moučka je ale základní materiál, ze kterého se už dá ukuchtit ledacos.

c6c0b4bc-5e53-4b40-8596-7c12674f45be
Moučka z vysušených bakterií od MicroHarvest

Může to být univerzální krmná směs, už zmíněné psí sušenky, u kterých beztak nepoznáte, z čeho je kdo vlastní vyrobil, no a časem i proteinové tyčinky pro lidi. Tam ostatně často platí totéž.

Zmrzka z vysušených bakterií

A co více, díky jemné struktuře a neutrální chuti by se prý mohla jednou zvláštní látka používat i k výrobě zmrzlin. Zlí jazykové sice namítnou, že kdejaký zmrzlinář prodává kopeček za padesát se salmonelou už dnes, proteinová a nutričně bohatá kaše z Lisabonu je ovšem úplně jiná liga.

Portugalci se těší, že sušenými mikroorganizmy nakrmí svět a vymýtí hlad, no a my jim jen držíme palce, ať se hlavně poperou se zpravidla nelichotivým míněním veřejnosti. Ta se totiž dodnes zdráhá pozřít i neškodný umělý burger, natož opražený hmyz a sušinu z  fermentace zbytků v zemědělství.

Zdroje a další informace: MicroHarvest, reportáž The Next Web
Vstoupit do diskuze (2)

Určitě si přečtěte

Články odjinud