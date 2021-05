Poslechněte si závodní Toyotu s motorem na vodík. Nezní vůbec zle

Petrolheadi zelené alternativy benzínu obvykle odmítají, ale zkuste si poslechnout závodní Toyotu s motorem na vodík. Tahle Corolla je určená k vytrvalostním závodům japonské série Super Taikyu, má přeplňovaný tříválec 1,6 l, evidentně převzatý z Toyoty GR Yaris, jen namísto benzínu spaluje čistý vodík.

Nový motor se chlubí téměř nulovými emisemi CO 2 při provozu, výjimkou je spalování minimálního množství motorového oleje. Drobnou nevýhodou zůstává vznik NO x , což je obvyklý problém benzínových spalovacích motorů. Inženýři z Gazoo Racing neustále ladí a už teď je ale jasné, že zvukem tenhle motor neurazí. Závodní jezdec Hiroaki Ishiura po jízdě řekl, že bez předchozích informací by pravděpodobně nepoznal, že nejde o normální benzínový motor.

Upravená Toyota Corolla Sport s vodíkovým motorem pokračuje v přípravách na závodní premiéru během 24hodinového závodu japonské série Super Taikyu. Do startu zbývá zhruba měsíc.

Stroj je zajímavý i pohonným systémem. Podle Motor1 má být osazen pohonem všech kol (opět z GR Yaris), což zní jako skvělá zpráva. Už delší dobou se šíří spekulace, že produkční Toyota GR Corolla dostane jak tříválec z GR Yarisu, tak jeho systémem pohonu všech kol se schopností preferovat zadní nápravu. Přičtěme k tomu zvěsti o vyšším výkonu i nižší ceně a z GR Corolly se rázem stává jedna z nejočekávanějších Toyot blízké budoucnosti.

Článek vyšel na Auto.cz