Poslední odpočinek pro vysloužilé stroje. Podívejte se na 10 nejzajímavějších hřbitovů techniky

Hřbitov je sice uvnitř střeženého areálu, nicméně na leteckých mapách je poměrně dobře viditelný. Kdysi smrtící vojenské stroje dnes stojí ve vzorně uspořádaných formacích, zarůstají trávou a postupně rezaví. Podle odhadů se zde nachází zhruba čtyři stovky tanků, které mají své nejlepší časy za sebou. Sběrači kovů by si tu určitě přišli na své, neboť zde spí více než 16 000 tun železa.

Kdybyste zjistili, že máte 6500 tanků, pro které nemáte žádné využití, co byste s nimi udělali? Právě tato otázka se vznášela nad Ukrajinou po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991.

Jeskyně se tak proměnila ve skládku harampádí, kterou lidé postupně plnili nejen běžným nepořádkem, ale i vraky vysloužilých aut. Až do výzkumu v roce 2014 v podstatě nikdo nevěděl, co všechno se v jeskyni nachází. Přes kalnou vodu lze spatřit komunální odpad, stovky automobilů i motocyklů, a dokonce zde objevili i meč.

Jeskyně ztracených duší, nacházející se u britského Ceredigionu, byla v dávné minulosti břidlicovým dolem. Asi šedesát let po ukončení těžební činnosti se začala propadat a na povrchu se otevřely velké díry. Místní obyvatelé se chopili příležitosti a využili otvory v zemi k založení obrovské nelegální skládky.

Hřbitov motocyklů (Lockport, USA)

Prodejna Kohl's Cycle Sales v Lockportu ve státě New York byla plná historických motocyklů, které rezivěly v budově, jež se kolem nich rozpadala. Firmu původně založil prodejce motocyklů jménem Kohl, který za více než 50 let shromáždil obrovské množství nejrůznějších strojů. Dařilo se mu a obchod vzkvétal do té míry, že v 70. letech zakoupil budovu pro jejich skladování.

V roce 2002 Kohl bohužel zemřel. Budova následně zchátrala natolik, že do ní vedení města zakázalo vstup. Napříč zákazu se sem vydalo hned několik průzkumníků, kteří zde objevili obrovské množství klasických a historických motorek ve skutečně špatném stavu. Srdcervoucí je skutečnost, že téměř všechny stroje byly v roce 2010 sešrotovány a samotná budova o tři roky později shořela do základů.