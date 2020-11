Poslední valkýra XB-70 se nedávno provětrala

Spojené státy během padesátých a šedesátých let vyvíjely jaderný strategický bombardér pro překvapivé rychlé průniky hluboko nad území protivníka. Měl to být bombardér B-70 se šesti motory, 57 metrů dlouhý, schopný létat až rychlostí Mach 3,1 ve výšce 21 kilometrů.

Po proinvestování 1,5 miliardy dolarů a spotřebování mnoha zdrojů, materiálních i lidských, byl ale program v roce 1961 zrušen. Vývoj amerických bombardérů pak pokračoval jinou cestou.

Následoval vývoj technologie stealth, která umožnila vznik bombardérů jako je Rockwell B-1 Lancer nebo Northrop B-2 Spirit. Tyto stroje využívají strategii „low-and-slow“, čili létají nízko a pomalu. Snaží se nenápadně proklouznout kolem protivzdušné obrany, skryty před radary protivníka.

Problémem byly rakety země-vzduch

Letouny B-70 měly být díky své rychlosti prakticky imunní vůči tehdejším stíhačům. Bylo by je také těžké zachytit radary. Pak se ale objevily první sovětské rakety země-vzduch a letouny B-70 byly rázem mnohem zranitelnější.

Když pak v roce 1960 nad územím Sovětského svazu došlo k sestřelení Garyho Powerse s letounem U-2A, tak byl s programem prakticky konec. Dalším hřebíkem do rakve těchto letounů byl rozvoj mezikontinentálních balistických střel.

Během vývoje vznikly dva prototypy pro nadzvukové lety, známé jako North American XB-70 Valkyrie. Dohromady ovšem nalétaly při rychlosti Mach 3 pouze 1 hodinu a 48 minut letu. Jeden z nich se v roce 1966 při fotografování za letu pro účely reklamy srazil se stíhacím letounem F-104 Starfighter a byl při havárii zničen. Jeden z pilotů při tom zahynul.

Poslední zbývající valkýra je od roku 1969 exponátem Národního muzea USAF na základně Wright-Patterson v Daytonu, Ohio. Letos v říjnu americké letectvo muselo něco opravit v jednom z hangárů základny. Shodou okolností to byl právě ten, kde je ve výslužbě poslední letoun North American XB-70 Valkyrie.

Pozoruhodný stroj se kvůli tomu musel přesunout a strávit nějakou dobu na čerstvém vzduchu, což je pro něj výjimečné. Podle očitých svědků to vypadalo, že by mohl každou chvíli vzlétnout, i když je program zrušený již více než 50 let.