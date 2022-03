Postavte si z Lega DeLorean. Novou stavebnici musí mít každý fanoušek trilogie Návrat do budoucnosti

Pokud patříte k fandům kultovní sci-fi komedie Návrat do budoucnosti (Back to the Future), pak vám jistě nemusíme představovat DeLorean. V případě, že se nějakou náhodou v tomto tématu neorientujete, pak vězte, že se jednalo o sportovní automobil se zabudovaným strojem času.

V roce 2013 vydal dánský výrobce hraček Lego stavebnici Back to the Future Time Machine. Byl to jeden z prvních produktů, jež vznikly v rámci projektu Lego Ideas, který umožnil tvůrcům z celého světa předkládat své nápady ke schválení veřejnosti a k případné výrobě. Tato sada byla dlouho vyprodaná a na aukčních webech se dnes prodává za mnohonásobek původní ceny 34,99 dolaru.

DeLorean z Lega

Pro ty, kteří to nestihli, je nyní možnost získat stavebnici DeLoreanu, aniž by k tomu byl potřeba stroj času. Lego totiž 1. dubna vypustí do prodeje novou stavebnici Stroj času z Návratu do budoucnosti s katalogovým číslem 10 300.

Aktuální verze je hned v několika směrech působivější než původní sada z roku 2013, která obsahovala 401 kostek. Nový model se skládá z 1 872 kostek a po sestavení měří na délku 35 centimetrů, na šířku 19 centimetrů a na výšku 12 centimetrů.

Tři verze v jedné krabici

Sada obsahuje dílky, z nichž lze sestavit libovolný ze strojů času, které se od sebe v jednotlivých dílech trilogie mírně lišily. Můžete se pustit do stavby původního stroje, verze se skládacími koly, nebo varianty se stylovými pneumatikami a panelem pro nastavení času ze třetího dílu.

Automobil má vyklápěcí dveře, přes které se lze podívat na přístrojovou desku s časovými údaji, a nechybí ani svítící kostka proudového kondenzátoru. Součástí sady jsou také minifigurky lehce šíleného vědce Emmetta „Doca“ Browna a Martyho McFlye. Nechybí různé poznávací značky, hromosvod a další drobnosti, jako je banán či plechovka piva.

Legendární automobil bude možné pořídit na oficiálním e-shopu Lego za částku 4 499 Kč. Stavebnice není určena dětem – výrobce ji deklaruje jako vhodnou pro osoby starší osmnácti let.