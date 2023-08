Pouhá jedna limonáda denně u žen významně zvyšuje riziko onemocnění a rakoviny jater

Nová studie, publikovaná tento týden v medicínském odborném časopise JAMA Network Open, varuje před konzumací nápojů slazených cukrem. Dle vědeckých poznatků pouhá jedna plechovka limonády denně u žen významně zvyšuje riziko rakoviny jater i chronického onemocnění tohoto životně důležitého orgánu.

Vědci z prestižní akademické nemocnice Brigham and Women's Hospital zkoumali skupinu čítající téměř 100 000 amerických žen. Zjistili, že u těch, které denně konzumují nápoje slazené cukrem, je mnohem vyšší pravděpodobnost, že onemocní rakovinou jater nebo zemřou na jaterní onemocnění. Odhalili také, že každodenní konzumace nápojů slazených umělými sladidly tato rizika nezvyšuje.

Játra v ohrožení

Výzkum vycházel z údajů získaných od amerických žen po menopauze v průměru po dobu více než 20 let. Tento druh výzkumu je obzvláště důležitý vzhledem k tomu, že odhadem 65 % dospělých Američanů denně konzumuje nápoje slazené cukrem, konstatuje web StudyFinds, který o výsledcích vědeckého bádání informoval.

Chronické onemocnění jater je celosvětově jednou z hlavních příčin úmrtí. Výskyt rakoviny jater se v USA za poslední tři desetiletí více než ztrojnásobil, a to ze tří osob na 100 000 obyvatel ročně v roce 1985 na 9,4 osoby na 100 000 obyvatel v roce 2015. Očekává se, že v letošním roce lékaři v celé zemi diagnostikují přibližně 41 210 nových případů rakoviny jater.

Mezi známé rizikové faktory rakoviny jater patří chronická hepatitida, metabolické poruchy, jako je cukrovka a obezita, nadměrná konzumace alkoholu, a rovněž potraviny obsahující aflatoxin, který se nachází v ořeších a kukuřici. Je ale nutné podotknout, že 40 % lidí s rakovinou jater nevykazuje žádný z těchto rizikových faktorů.

Skoro sto tisíc sledovaných osobo

Již některé předchozí vědecké studie prokázaly souvislost mezi sladkými nápoji a rizikem vzniku rakoviny prsu, tlustého střeva a prostaty. Údaje z nejnovější studie byly získány od celkem 98 786 žen ve věku 50 až 79 let, které byly v letech 1993 až 1998 zařazeny do studie Women's Health Initiative ve 40 klinických centrech ve Spojených státech. Tato skupina byla sledována během následných kontrol, jež trvaly až do března 2020.

Účastnice byly požádány, aby uvedly obvyklou konzumaci sladkých nápojů, běžných nealkoholických nebo ovocných nápojů, a to v rozmezí od nikdy až po šest a více nápojů denně, a také konzumovaný objem. Přibližně 6,8 % (6 692) účastnic uvedlo, že denně vypije jeden nebo více nápojů slazených cukrem, zatímco 13,1 % (8 506) vypilo denně jeden nebo více nápojů slazených umělými sladidly.

Během průměrně 20,9 let sledování se mezi účastníky WHI vyskytlo 207 nových případů rakoviny jater a 148 úmrtí na chronické jaterní onemocnění. Výsledky byly měřeny v „osoborocích“, což je ukazatel, který kombinuje počet osob zahrnutých do studie a dobu (v letech), kterou každá osoba ve studii stráví. Například studie, která sleduje 1 000 osob po dobu deseti let, by zahrnovala 10 000 osoboroků.

Cukr a rakovina

Studie zjistila, že u žen, které konzumovaly jeden nebo více sladkých nápojů denně, byla míra výskytu rakoviny jater 18 na 100 000 osoboroků, zatímco u žen, jež konzumovaly tři nebo méně nápojů měsíčně, byla 10,3 na 100 000 osoboroků. Vědci nezjistili souvislost mezi vyšší konzumací uměle slazených nápojů a rizikem vzniku rakoviny jater.

U žen, které vypily jeden nebo více slazených nápojů denně, byla zaznamenána také vyšší míra úmrtí na chronická jaterní onemocnění, a to 17,7 na 100 000 osoboroků, zatímco u žen, jež vypily tři nebo méně nápojů měsíčně, to bylo 7,1 na 100 000 osoboroků. Ani v tomto případě nebylo zjištěno, že by rozdíly v konzumaci nápojů slazených umělými sladidly významně souvisely s úmrtností na chronická jaterní onemocnění.

V závěru zprávy autoři – zastupující řadu univerzit a lékařských fakult v USA – upozornili na vyšší výskyt rakoviny jater a úmrtí na chronická jaterní onemocnění a zdůraznili, že pro přesnější vyhodnocení těchto souvislostí bude nutný další výzkum.

„Pokud je nám známo, jedná se o první studii, která prokázala souvislost mezi konzumací nápojů slazených cukrem a úmrtností na chronická jaterní onemocnění,“ uvedl v tiskové zprávě vedoucí studie Longgang Zhao. „Jestliže se naše zjištění potvrdí, mohou otevřít cestu ke strategii ochrany veřejného zdraví zaměřené na snížení rizika onemocnění jater na základě údajů z rozsáhlé a geograficky různorodé kohorty.“