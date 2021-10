Povrch Marsu tvarovaly zuřivé záplavy vody z kráterů. Na Zemi je působení vody mnohem pomalejší

Na Zemi je eroze tekoucí vodou obvykle pomalý proces, který pozvolna tvaruje tvář krajiny. Na Marsu to ale podle všeho bylo jiné. Podle nového výzkumu týmu vedeného odborníky americké University of Texas, Austin, hrály při utváření současné podoby povrchu Rudé planety podstatnou roli mohutné a divoké záplavy vody z jezer v kráterech.

Vědci zjistili, že tyto záplavy, které trvaly sotva pár týdnů, erodovaly povrch Marsu tak, že by sedimenty těchto erozí naplnily velká jezera na Zemi. Jak uvádí vedoucí výzkumu Tim Goudge, záplavy z kráterových jezer hrály významnou roli na celém povrchu Marsu. Je to poměrně překvapivé zjištění, protože jsme si dlouho mysleli, že podobné události byly na Rudé planetě spíše výjimkou.

Podle toho, co víme, byla před miliardami let kráterová jezera na Marsu běžná. Některé z kráterů pojmuly tolik vody, že by to vydalo na malé moře. Když se voda v kráteru ohřívala nebo naopak ochlazovala, mohlo dojít k narušení stěny kráteru a katastrofálnímu vylití vody, které vedlo k divoké a rychlé záplavě.

Co ukázaly snímky pořízené orbitery Marsu?

Badatelé využili snímky pořízené orbitery Marsu a studovali na nich pozůstatky kráterů s porušenými stěnami. Podobné studie se objevily již dříve, ale v tomto případě jde o souhrnný výzkum 262 marťanských kráterů s narušenými stěnami a důsledků, jaké mělo vylití vody z těchto kráterů.

Goudge s kolegy analyzovali říční údolí objevená na povrchu Marsu a dospěli k závěru, že údolí, která vyvěrají z dávných kráterů, sice představují jen 3 procenta celkové délky podobných údolí na Marsu, ale jsou zodpovědná za téměř čtvrtinu eroze tekoucí vodou, která se na Marsu odehrála.

Podle badatelů to souvisí především s tím, že údolí související s krátery jsou podstatně hlubší než ostatní údolí. Jsou rovněž přesvědčeni, že tato výrazná údolí ovlivnila tvorbu dalších údolí v okolí, která již nejsou přímo geograficky spojená s krátery.

Podle Goudgeho jde o další příklad situace, kdy na jiném světě pracují sice podobné geologické procesy jako na Zemi, ale v odlišné intenzitě a uspořádání. Musíme si zvyknout na to, že jiné světy mají svá specifika a že se tak úplně nemůžeme spoléhat na to, co známe na naší planetě.